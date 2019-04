López Obrador a los periodistas: 'Si se pasan, ya saben lo que les sucede'

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador tuvo una nueva interacción controversial con los periodistas que cubren sus conferencias de prensa de cada mañana, al destacar que los comunicadores son "prudentes" y que "si se pasan, ya saben lo que les sucede".

"El otro día vi a un columnista que decía que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí. Pero yo pienso que no, discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes, aquí les están viendo, si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? lo que sucede", expresó López Obrador.





Obrador, durante su conferencia de prensa (Foto: Cortesía Presidencia)





Pero enseguida agregó: "No soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo, antes se menospreciaba a la gente", dijo. "Yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el pueblo. Al final de cuentas, los ciudadanos son los que ponen a cada quien en su lugar", reflexionó.

El viernes pasado, el Presidente mexicano había sido confrontado por el periodista de Univisión Jorge Ramos debido a la discrepancia entre ambos sobre las cifras de homicidios y la libertad de expresión en el país.





Jorge Ramos cuestiona a López Obrador en su tradicional rueda de prensa “mañanera”. (Foto: EFE)





López Obrador señaló en dicha conferencia que en los primeros 90 días de su gobierno se habían registrado 8.524 homicidios dolosos, ante lo cual el periodista aseguró que 2019 se encamina a ser el año más violento en la historia del país, a lo que el mandatario respondió que "hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios".

Ramos respondió con un "No se está revirtiendo" y a partir de ahí empezó un tenso intercambio de opiniones que desató todo tipo de controversias, tanto en redes sociales como en el ámbito político, principalmente por la forma en la que el mandatario se ha dirigido a la prensa que lo cuestiona.





Ramos y López Obrador discrepan sobre las cifras de homicidios en México (Foto: Cuartoscuro)





El mandatario mexicano argumentó este lunes que tiene derecho a defenderse. "Dicen que el presidente no debe desacreditar a los medios. Ah, entonces ¿los medios si pueden desacreditar y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado? Eso sí no, voy a ejercer mi derecho de replica siempre, con respeto", explicó.

"Lo que digo es que vamos a garantizar las libertades, el diálogo circular, el debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, que también es importante", concluyó López Obrador.

México: un peligro para los periodistas

México es considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Al menos 140 periodistas han sido asesinados entre el año 2000 y 2018, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana. Apenas Siria y Afganistán, dos países que han estado involucrados en guerras en las últimas dos décadas, registran más muertes de este tipo.





En México hacer periodismo representa un peligro para muchos (Crédito: EFE)





En el sexenio de López Obrador, que inició el 1 de diciembre pasado, ya se acumulan seis homicidios de comunicadores, según las cifras del propio Gobierno mexicano.

"Uno de ellos estaba bajo el mecanismo de protección" de periodistas del Gobierno, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mexicana, Alejandro Encinas. Además, "en cuatro casos ya fueron identificados los presuntos responsables de los homicidios", añadió.





Por: Infobae