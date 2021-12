Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, enviaron un mensaje con motivo de Año Nuevo en el que coincidieron que el 2022 será un mejor año y en el cual se va dejando atrás la pandemia de covid-19.

“Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor, tengo mucha fe en el porvenir y le deseo a todos los mexicanos de corazón de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, mucha alegría, mucha felicidad y no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices”, dijo el Presidente en un video.

Desde el jardín Nezahualcóyotl de Palacio Nacional, Gutiérrez Müller exhortó a los mexicanos a no perder la esperanza, pues “es un aliento que nos permite seguir” y dijo que este fin del 2021 es una nueva oportunidad para nuevos propósitos en el año venidero.

“Hay un año nuevo y podemos hacer un nuevo propósito o nuevos propósitos de que nos salgan mejor las cosas, confiar, confiar en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra nación”, expresó la escritora.

"Confió que el 2022 será el año en el que se vaya dejando atrás la pandemia de covid-19 "porque vienen nuevas cosas, buenas cosas como también las ha tenido este año”.

Por su parte, el mandatario llamó a dejar los rencores y las malas acciones, además de no pensar sólo en lo material, ya que “la felicidad como siempre lo digo no es lo material, o no sólo es el dinero, la fama, los títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, ese es nuestro tribunal, la conciencia”.

López Obrador y Gutiérrez Müller dieron el mensaje frente al ahuehuete que plantaron hace un año en honor a las víctimas de la pandemia de covid-19.

“Nos va a ir muy bien, que viva la felicidad, que viva la fe en el porvenir”, dijo el Presidente al final de su mensaje.

El Presidente dio ayer su última conferencia del año y se tomó unos días para festejar el Año Nuevo en familia en Palenque, Chiapas, a donde se trasladó la mañana del jueves.