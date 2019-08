López Obrador gira instrucciones para atender pago a agricultores

Durango.- Ante las protestas de productores de frijol de Durango por la falta de pago del precio de garantía para sus cosechas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el secretario de Agricultura revisará personalmente el caso.

Las protestas se dieron en Guadalupe Victoria, en la zona de Los Llanos de Durango, cuando el presidente enumeraba los beneficios de su administración para los productores del campo.

Tengo el informe de que se compró el frijol a 14 mil 500 pesos la tonelada. Este es el informe. No, no, no hace falta. Si tú me dices que no, ya tomé la decisión de que va a venir Ignacio Ovalle para aclarar este asunto”, estableció el presidente.

Ante la insistencia de los productores agrícolas sobre la falta de pago de sus cosechas, el titular del Ejecutivo señaló que el propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, visitará la zona para revisar la situación.

Va a venir ir también el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, aquí, con ustedes, a más tardar en una semana para que se aclare este asunto. Si, van a venir aquí, es lo que estoy diciendo, el secretario de Agricultura y el de Segalmex, porque quiero que se aclare”, sentenció el titular del Ejecutivo.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, planteó que la zona agrícola de temporal de la entidad ha sufrido el embate de la sequía y están en riesgo la producción de frijol, principalmente.

El presidente ofreció también solucionar la situación de enfermos de cáncer que no pueden solventar sus tratamientos en hospitales públicos, pues se les pide comprar los medicamentos que no están en existencia.

El mandatario encabezará este viernes su conferencia de prensa matutina en la ciudad de Durango.