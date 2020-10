López Obrador: ni un peso más para los estados; no tendrán en sus manos dinero federal

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno transfiere en tiempo y forma, sin distinciones, los recursos que legalmente corresponden a los estados.

Al referirse al planteamiento de la Alianza Federalista acerca de romper el actual pacto fiscal porque no reciben más participaciones, dijo que en este rubro no hay adeudos con las entidades federativas.

López Obrador incluso aseguró que, si hacen cuentas con algunos mandatarios, resultará que le deben a la Federación porque no han pagado impuestos.

Pese a los reclamos de algunos mandatarios de oposición, aclaró que no se les darán los recursos federales que se destinan a diversos programas sociales.

“De lo que corresponde a la federación no les vamos a entregar dinero, que quede claro, a los gobiernos de los estados. No por desconfianza o por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente. No queremos intermediarios”, aseveró en su conferencia matutina.

Respecto a la decisión de los gobernadores aliancistas de someter a consulta si deben o no permanecer en el pacto fiscal, dijo que sería bueno que no engañaran a la gente, pues desconocer ese acuerdo implica llevar a cabo una reforma constitucional e incluso la interposición de recursos legales ante la Suprema Corte.

El gobierno de la República no dará un peso de más a los gobernadores de la alianza federalista porque si se hacen cuentas “hasta nos deben”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reaccionar al anuncio de los mandatarios aliancistas de someter a consulta si deben o no permanecer en el pacto fiscal federal.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseveró que no se debe nada a los gobiernos que promueven una copia caricaturizada de su consulta.

De paso, dijo que sería bueno que los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato Michoacán y Nuevo León no engañen a la gente de sus estados, porque para que salgan del pacto fiscal es necesario llevar a cabo una reforma constitucional e incluso la interposición de recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe y ésa es la democracia, pero sí aclarar —para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos—que no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde, y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde; les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas en algunos casos que no han pagado impuestos, muchos estados”, recriminó el Presidente al recordar que varios de los gobernadores aliancistas siempre se manifestaron en contra de otorgar pensiones a estudiantes de escasos recursos y personas de la tercera edad.

Recalcó que la postura de los mandatarios locales es con el fin de captar votos en su favor con miras a las elecciones del año próximo y creen que “con hablar mal de mí, van a ganar votos en el sector conservador de México”.

—Es una copia de su consulta? se le preguntó.

—Sí, es una segunda versión y la historia sólo se repite en su versión caricaturesca, decía un filósofo, estimó el Presidente.

El jefe del Ejecutivo les recordó a sus opositores que la distribución del presupuesto federal “no es a capricho”, porque desde la década de los años 80 del siglo pasado se alcanzó un acuerdo en la materia que contempla varios indicadores para la asignación de los recursos a las entidades, como el nivel de pobreza y el número de población.

“De lo que corresponde a la Federación no les vamos a entregar dinero, eso sí, que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente”, recalcó.

De acuerdo con el presidente de México así como no se le debe nada a los estados aliancistas, tampoco se le debe al de la Ciudad de México ni al de Tabasco.

En suma, el mandatario aseguró que el pleito de los gobernadores por tener más recursos no es con él, sino con la Constitución mexicana, y si bien existen diferencias con los gobiernos estatales que conforman esta alianza, ello no es motivo para recortarles los recursos que les corresponden.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la intención de los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, de romper con el pacto federal, tiene un trasfondo político.

“Desde nuestra perspectiva es un asunto meramente electoral, y lo electoral deberían de dejarlo para el momento en que inicien las campañas electorales. Ellos no son los que van a volver a competir, sino que dejen a sus partidos políticos que lo hagan. Y, desde mi perspectiva, no hay ningún fundamento para lo que están diciendo; nos consta, hemos estado en las reuniones de Conago –ellos decidieron salirse de Conago, tienen sus razones–, pero nos consta que, independientemente del partido del que provengamos para haber sido electos gobernadores o jefa de Gobierno, ha habido una atención permanente de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del Insabi a todos los gobiernos, todos hemos sido apoyados”, señaló.

Respecto a los recursos que la Federación destina a las entidades, dijo que no existen favoritismos y aseguró que éstos se distribuyen con base en el número de población con el que cuenta cada estado.

“Somos un pacto federal porque los recursos tienen que distribuirse también de acuerdo a las necesidades, no puede ser que los estados pobres permanezcan pobres, pensar que el recurso que genera un estado se quede en ese estado... nos parece absurdo”, sostuvo.

