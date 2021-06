López Obrador se retirará por completo al concluir su mandato

Excélsior

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una vez que concluya su periodo en el cargo, se retirará por completo de su cargo, desaparecerá, incluso, de las redes sociales.

En su rueda de prensa insistió en que su retiro será total, no aparecerá en público, y preparará el libro sobre el pensamiento conservador que ha planeado desde hace años.

"Y si lo permite el creador y si tengo salud y si lo quiere el pueblo voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política”, reveló.

"Ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o en Twitter, nada, nada de nada", sentenció López Obrador.

Su distanciamiento de la política será tal que, aseguró, ni con sus hijos hablará de ese tema, y, además de su libro, dedicará su tiempo a cuidar los árboles que hay en la quinta de Palenque, a donde irá a vivir su retiro.

"Y sí voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa. Eso me ayuda mucho. Voy a escribir sobre un libro que tengo muchas ganas de hacer, sobre el pensamiento conservador, que me va a llevar tiempo, porque sí creo que va a ser una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político", comentó el titular del Ejecutivo.

López Obrador retomó la actividad normal tras las elecciones. A diario desarrolla conferencias de prensa matutinas, tiene reuniones de diversos temas a lo largo del día y retomó las giras por los estados los fines de semana para supervisar obras.

Eso tiene como fin no dejar pendientes en su administración, dijo el propio titular del Ejecutivo.

"Por eso hablo de que nos hacen falta seis años porque hay que trabajar el doble, 16 horas diarias, entonces, así se amplía el periodo, para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzada transformación, de que no puedan dar marcha atrás", recalcó.