Lorenzo es un farsante, dice AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, es un farsante sin principios y sin ideales.

El Mandatario federal tronó en la mañanera contra el titular de la autoridad electoral y le llamó racista.

"Él es un servidor público, desde mi punto de vista sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto el más malo de todo ese grupo, hay otros peores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario, pero así suele pasar a veces con lo hijos, los nietos", aseguró AMLO.

"Él no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no, los grados, los títulos, son sinónimo de cultura, porque él está con doctorado y es un racista como muchos otros, también en las redes hay algo muy importante de eso, que siempre hemos sostenido, no se debe confundir el nivel académico con la cultura. Hay gentes con doctorado, posdoctorado, científicos, muy ignorantes, muy ignorantes".

Ayer, el presidente del INE indicó que la apatía ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos.

"A la democracia se le cuida y preserva o se nos acaba, la democratización debe ser entendida bajo una lógica de construcción colectiva, no es un regalo, sino una conquista. Ningún derecho se ha regalado, todos son resultado de una lucha por obtenerlos, por ejercerlos y preservarlos.

"Si la democratización es resultado de una apuesta de muchas y muchos, entonces su defensa también es colectiva. En este sentido, la apatía o la indolencia ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y con ellos las regresiones democráticas", afirmó Córdova durante la presentación del libro "La democracia no se toca", que escribió junto con el consejero Ciro Murayama.

Esta mañana, López Obrador planteó que el grupo conservador al que pertenece lo mal aconsejó.

"Es todo un grupo, al que pertenece, y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. ¿Cómo es que se dice? Lo mal aconsejaron, es mi percepción y no odio yo a nadie, lo lamento, lamento su situación y que no ande diciendo que es por otras cosas, no, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, le va a ayudar mucho", agregó el Presidente.

"El INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador, nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el 'Plan B', si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, la verdad, la verdad, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre".

¿Qué dijo Córdova del autoritarismo?

