Los casos de mexicanos que desaparecieron en el extranjero

Tomada de internet / De izquierda a derecha, Carlos Tomás, María Fernanda y José Esquivel

Esta es la cronología de los casos de María Fernanda Sánchez, desaparecida en Berlín, Alemania; Carlos Tomás Aranda Burgoin, desaparecido en la Columbia Británica, Canadá, y de José Esquivel Franco, quien dejó de comunicarse con su familia durante 16 días en Bruselas, Bélgica.

Carlos Tomás

Carlos Tomás Aranda Burgoin, egresado de la carrera de Turismo y Desarrollo, viajó de Oaxaca hacia Canadá el 9 de junio para ampliar su visión de la industria hotelera cuando desapareció casi un mes después de su llegada a Osoyoos, al sur de la Columbia Británica, el 7 de julio.

El 10 de julio, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) lanzó una ficha de búsqueda por la desaparición de Carlos.

"La Policía está muy preocupada por la salud y el bienestar de Carlos Aranda Burgoin, y amigos y familiares informan que es impropio de él estar fuera de contacto durante tanto tiempo", apuntó RCMP.

Al no conocer los avances de la investigación, el padre del joven de 30 años, Octavio Aranda, viajó hasta Canadá para buscar respuestas.

“Mi nombre es Octavio Aranda Ortega, soy originario de Oaxaca, acá me encuentro en la ciudad de Osoyoos, Canadá, ya que mi hijo desapareció en esta área”, dijo el padre a través de un video difundido en Tiktok.

"Estamos haciendo la búsqueda individual, con un pariente, porque las autoridades ya dijeron que hicieron lo posible, pero esto ya pasó hace casi 10 días y no hay resultados. Estamos solicitando otra, entre comillas, búsqueda, porque no nos consta a nosotros. No nos han entregado un reporte", reprochó.

Ángel, un compañero que Carlos conoció cuando comenzó a trabajar en una granja como picker, fue quien alertó a sus padres sobre la desaparición del joven.

Les contó que Carlos tuvo una discusión con otros compañeros que recién habían conocido y tras lo cual salió corriendo.

Una fotografía difundida mostró a Carlos por última vez al interior de un hotel al que llegó asustado a pedir ayuda al personal.

El pasado 22 de agosto, más de un mes después de la desaparición de Carlos, la Real Policía Montada (RCMP por sus siglas en inglés) halló un cuerpo en el lago cerca de Gyro Beach en Osoyoos, a unos 15 metros de la costa.

A los dos días posteriores, el Sargento Jason Bayda confirmó mediante un comunicado que el cuerpo recuperado correspondía a Carlos.

La RCMP de Osoyoos ofrece sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del Sr. Aranda Burgoin”, dijo.

La familia de Carlos negó esta versión tras acusar a la policía canadiense de no haber realizado una investigación profunda del caso. Esta 25 de agosto, la canciller Alicia Bárcena informó que Octavio Aranda vajará a Canadá para participar en las pruebas de ADN y el reconocimiento del cuerpo.

María Fernanda

María Fernanda Sánchez, de 24 años de edad y egresada del Tec de Monterrey, se encontraba en Berlín, Alemania, realizando estudios de maestría en la Universidad de Europa cuando su familia dejó de recibir noticias suyas el 22 de julio.

Antonia Ángel, una de sus compañeras de la maestría, contó a un periódico local que la última vez que vio a Maff -como la llamaban sus familiares- fue la noche de viernes 21 de julio, tras asistir a una fiesta.

Dijo que “todo parecía estar bien” y que incluso habían planeado verse al día siguiente para unirse a una celebración del Pride.

Sin embargo, por la tarde del sábado, Sánchez le avisó a sus compañeras que no iría porque tenía “demasiadas tareas por hacer”.

Según una ficha de búsqueda difundida por la Policía local, la joven dejó su departamento ubicado en la Calle Büchnerweg, en el barrio de Adlershof, del distrito berlinés Treptow-Köpenick, “y nunca regresó”.

El lunes 24 de julio la Policía ingresó al departamento de María Fernanda donde encontraron el teléfono y otras las pertenencias de la joven.

Sus amigas indicaron que cuando acudieron a la Policía para alertar sobre la desaparición de María Fernanda fueron hostiles y muchas veces se negaron a escucharlas.

"Tal vez porque sólo somos estudiantes de 20 años o porque no hablamos alemán”, contó Antonia.

Carteles con el rostro María Fernanda tapizaron las calles y restaurantes de Berlín. Familiares, amigos y colectivos de la comunidad mexicana se unieron para buscarla en parques y lagos. Sin embargo, el 5 de agosto un transeúnte encontró su cuerpo flotando en el canal Teltow cerca del puente Altglienicker.

La Embajada de México en ese país informó en un comunicado que tras una autopsia se pudo confirmar que se trataba de María Fernanda y aseguró que el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Sin embargo, la Fiscalía de Berlín indicó al periódico El País que el análisis que esclarecerá las circunstancias de su muerte demoraría dos meses “debido a la carga de trabajo”.

"Se ha abierto una investigación sobre la muerte. La causa de la muerte se aclarará en el curso de una autopsia", declaró una portavoz de la Policía.

José Esquivel

José Esquivel Franco, de 35 años de edad y originario de Michoacán, estuvo sin mantener contacto con su familia durante 16 días luego de ser detenido por la policía de Bruselas, en Bélgica, el pasado 12 de julio.

Esquivel había sido visto por última vez en estación del Metro de Maelbeek, de acuerdo con la Embajada de México.

Tras no saber nada de su paradero, su hermano, César Esquivel, viajó a aquel país para dar seguimiento a su caso.

De acuerdo con la versión del hermano, José tuvo un pleito con la Policía de Bruselas. Al siguiente día había sido trasladado al hospital y poco después salió del nosocomio y quedó en libertad. Sin embargo, no volvió a comunicarse con su familia.

Sin dar detalles de su aparición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció mediante un mensaje en redes sociales que la familia había logrado localizar a José, e informó que el lunes se le tramitaría un pasaporte de emergencia.