Los escándalos alrededor de Beltrones

Reforma

LOS DEPÓSITOS MILLONARIOS

El ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, su esposa Sylvia Sánchez, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, son investigados por la Fiscalía General de la República por operaciones financieras realizadas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

El diario el País reveló las tranferencias por 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en el banco español.

También está implicado Luis Alejandro Capdevielle, ex diputado del PRI y amigo de la familia Beltrones.

DETIENEN A SU EX SECRETARIO ADJUNTO

El 20 de diciembre de 2017 fue arrestado su ex secretario adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Gutiérrez, por los desvíos de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex Gobernador César Duarte, y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016. Beltrones defendió entonces a su ex colaborador y rechazó la existencia del supuesto esquema de financiación ilegal.

EL AMPARO POR OPERACIÓN CHIHUAHUA El ex senador y ex dirigente nacional del PRI pidió un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua. El también ex Gobernador de Sonora ha sido señalado por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de los que fue acusado su ex secretario adjunto. No obstante, se sobreseyó el juicio de amparo al "negar" que existiera alguna investigación en su contra. En la acusación que implica a Beltrones, es Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en el Gobierno del priista César Duarte (2010-2016), quien declaró su contra.

LA BODA MALDITA

Ex funcionarios, políticos y ministros de la Corte acudieron a la boda de la hija del abogado Juan Collado en mayo de 2019.

Varios de los invitados estaban en la mira de la justicia:

· Carlos Romero Deschamps, señalado de enriquecimiento ilícito.

· Juan Collado, en prisión por lavado de dinero.

· Alberto Elías Beltrán, ex titular de la PGR, investigado por lavado.

· Eduardo Medina Mora, ex Ministro de la Corte, acusado de lavado.

· Rosario Robles, tras las rejas, por malversación de fondos.

EL RANCHO DEL YERNO

En marzo de 2018, REFORMA reveló que el entonces senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero, compró un rancho hípico en una zona boscosa de Lerma, Estado de México, por el que pagó 8 millones de pesos.

La propiedad, de una hectárea de extensión, está enclavada en lo alto de una loma y está integrada a un club hípico denominado “Reserva Salazar”, propiedad de Héctor Alfonso Gutiérrez Casillas, de quien, según testimonios de trabajadores del lugar, Escudero es socio.

Conforme testimonios de pobladores, luego que el legislador compró la propiedad, mandó construir un camino empedrado que conecta la entrada de su rancho con la carretera que cruza el poblado de Salazar y lleva hacia Huixquilucan.

Escudero se casó en 2008 con Sylvana Beltrones, hija del político sonorense Manlio Fabio Beltrones, entonces coordinador de los senadores del PRI.

SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN AL NARCO

El periódico The New York Times publicó en febrero de 2017 un reportaje elaborado a partir de un informe de inteligencia de la DEA, en el que se le acusaba al Gobernador de Sonora, Manlio FabioBeltrones, y al Gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, de emplear a la Policía estatal para proteger cargamentos de droga de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, el narcotraficante más importante en ese momento.

El reportaje, que les valió el Premio Pulitzer a los periodistas Sam Dillon y Craig Pyes, tampoco tuvo consecuencias para el priista. Aunque interpuso una demanda ante la PGR por los delitos de difamación y calumnia, la dependencia determinó que no había delito que castigar.