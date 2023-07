Los espectaculares no votan, dice Pío López Obrador

CDMX.- Pío López Obrador aseguró que ni los espectaculares ni las bardas votan por lo que el próximo Presidente de la República será Marcelo Ebrard.

En una reunión con la estructura territorial de los distritos seis y nueve de Morena en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizada el pasado martes, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni con todos los espectaculares del mundo las otras "corcholatas" van a vencer al ex Canciller.

"Las bardas y los espectaculares no omiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Ni todas las bardas del mundo, ni todos los espectaculares van a alcanzar para ganarle al compañero Marcelo Ebrard en la encuesta del 27 (agosto) al 3 de septiembre", indicó.

Ante sus compañeros de partido, Pío dijo que para elegir al sucesor de su hermano lo que se debe tomar en cuenta es el proyecto y no el género del aspirante.

"La próxima sucesión presidencial de México no es un asunto de género, lo mero principal es el proyecto de nación. No es el género, es absolutamente intrascendente sea hombre o sea mujer, sea joven, sea viejo. No hay favoritos, el que va a decidir este tema van a ser las ciudadanas y los ciudadanos de los 32 estados del País", indicó.

Por ello pidió a sus compañeros que, si son elegidos en la encuesta, emitan su voto a favor de Ebrard.

"Si pasan a su casa y le preguntan en la encuesta, la respuesta es el compañero Marcelo Ebrard", señaló.

Ayer, el senador con licencia Ricardo Monreal, quien también es aspirante a la candidatura presidencial de Morena, informó que en sus recorridos por el País ha contabilizado 720 espectaculares en 11 entidades, la mayoría de ellos de Adán Augusto López. Después le sigue Claudia Sheinbaum y en tercer lugar Ebrard.

Grupo REFORMA publicó ayer los datos de una pequeña muestra de los anuncios, tomada en algunas Avenidas principales de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, y contabilizó 170 espectaculares de cuatro precandidatos.

El recuento arrojó 108 espectaculares de Adán Augusto, 34 de Sheinbaum, 24 de Ebrard y cuatro de Velasco.