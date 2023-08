Los estados de Oposición y sus posturas sobre libros

CDMX.- Conoce las posturas de las 10 entidades gobernadas por Oposición (PAN, PRI y MC) sobre los nuevos libros de texto de la SEP, los cuales han sido criticados por algunos sectores.

CHIHUAHUA

Chihuahua, con el Gobierno de la panista Maru Campos, decidió frenar la distribución.

Después, se convirtió en la primera entidad en presentar controversia constitucional ante la SCJN contra la distribución de libros de texto al acusar violaciones a los procedimientos y formalidades en la aprobación de los contenidos.

AGUASCALIENTES

La Mandataria panista, Teresa Jiménez, aseguró que están reuniéndose con sectores de sociedad para evaluar qué pasará con los libros.

“Somos Gobierno cercano a la gente, por lo que junto con ella tomaremos la mejor decisión para fortalecer la educación”.

Previo a ello, Luis Enrique Gutiérrez, director de planeación y evaluación del Instituto de Educaciónde Aguascalientes, sostuvo que en la entidad no hay sustento jurídico para limitar distribución de libros.

DURANGO

El Gobierno de Durango, con el Gobernador priista Esteban Villegas, expresó que no polemizaría sobre los libros y que éstos sí serán utilizados en la entidad.

“Como Gobernador no voy a polemizar en lo político con los temas de los libros”, dijo tras informar que no ha encontrado elementos para detener la distribución.

GUANAJUATO

Tras primero asegurar que guardaría libros de texto por amparo a padres de familia, después el Gobierno de Guanajuato consideró que sí distribuiría los nuevos escritos de la SEP, sin dejar de pedir certeza jurídica sobre el tema.

Además, se distribuirán 987 mil 522 cuadernillos complementarios de Español y Matemáticas que fueron creados por la Administración estatal.

QUERÉTARO

La titular de Educación estatal en Querétaro, Martha Elena Soto, dijo que en la entidad no se frenará la distribución de libros de texto gratuitos.

El Gobernador panista, Mauricio Kuri, afirmó que en una revisión de primero a tercer grado no encontraron una intención ideológica en los libros.

“Era importante hacer revisión por parte de nosotros, ya tenemos el 52 por ciento de libros, han revisado de primero a tercero de primaria, lo que me han dicho, es que no ven un sentido ideológico, si hay fallas en fechas, fallas en algunas cuestiones, pero en parte ideológica no existe nada”.

ESTADO DE MÉXICO

El Gobierno del priista Alfonso del Mazo, en su recta final, aseguró que ellos sí distribuirán los libros para 2.5 millones de primaria y secundaria.

“Su distribución y entrega se ralizará de conformidad con los lineamientos y protocolos emitidos por la SEP”, expuso la Secretaría de Educación estatal.

COAHUILA

El Gobierno de Coahuila (PRI), a través del Secretario de Educación Pública, Francisco Saracho, señaló que la distribución de libros se dará hasta tener una resolución definitiva y que, mientras tanto, trabajarán con textos propios en escuelas.

“Desde hace dos semanas (en) la Secretaría de Educación Pública estamos trabajando con materiales adicionales, ya los estamos diseñando, cuadernillos de trabajo, sobre todo para fortalecer matemáticas y español, independientemente para donde venga la resolución, sea para uno o para otro, nosotros vamos a reforzar el español y matemáticas”, dijo Saracho.

“Y sobre todo, vamos a solicitar la oficialización de los programas de estudio que nos permita dar una opinión calificada de los expertos, también analizaremos los libros de texto en las áreas de oportunidad para el mejoramiento y enriquecimiento, ya están los libros, no tenemos el programa”, agregó el funcionario.

JALISCO

El Gobernador de MC, Enrique Alfaro, dijo que esperarán la resolución judicial definitiva sobre los libros de texto para ver si son distribuidos en la entidad.

Aunque mostró errores en diferentes libros, recalcó que no fueron frenados por su contenido polémico y añadió que, si el caso judicial no se resuelve para el 28 de agosto, cuando inician las clases de educación básica, entregarán material estatal.

NUEVO LEÓN

La Secretaria de Educación de Nuevo León, Sofialeticia Morales Garza, informó que el Estado, gobernado por el emecista Samuel García, no entregará los libros de texto a las escuelas hasta que la SEP cumpla con la publicación de planes y programas de estudio.

“Cuando se cumpla lo que dicta la ley general de educación, que estén publicados planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación, entonces empezaremos, si ese el caso, a repartir los libros de texto que nos hayan llegado”, dijo.

YUCATÁN

El Gobierno de Yucatán, con el Gobernador panista Mauricio Vila, dijo que esperarán a los resultados de una comisión de la Secretaría de Educación estatal, padres de familia, maestros y sindicatos magisteriales para determinar si se distribuyen los libros.

“Van a revisar los libros de texto a ver si es lo que los padres de familia y maestros quieren que les enseñen a los alumnos”, dijo Vila.