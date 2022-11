'Los invito a Badiraguato, aquí no domina el narco'

Sinaloa, México.- José Paz López Elenes, el Alcalde morenista de Badiraguato, niega una y otra vez que en algún momento haya declarado que el museo que se construye, y ya es visible en lo alto de la ciudad sinaloense, será para conmemorar al narcotráfico.

Para el Edil, Badiraguato ya no es un poblado dominado por el narcotráfico e, incluso, asegura que el turista puede recorrerlo sin temor alguno.

"No es cierto que el Municipio tenga mando de narcotráfico, siempre que me dicen eso, los invito a Badiraguato, para que vean qué tenemos, qué hacemos, cómo vivimos los badiraguatenses, porque es mejor que lo vean y comprueben, que escuchen a la gente, ir para cualquier pueblo de Badiraguato", expresó a Grupo REFORMA.

"No negamos nuestra historia, es el estigma, pero no es cierto que sea ni dificultoso, ni tampoco el crimen está en Badiraguato. Lo voy a negar categóricamente, eso no dijimos, no dijimos que haremos un museo del narco".

López Elenes aseguró que el mirador y museo ya llevan un 60 por ciento de su construcción, por lo que máximo hasta febrero próximo será inaugurado, pero todavía sin una temática clara de qué va a exponerse ahí.

"Todo ese tema tiene que ser en rechazo al consumo de la droga, el daño que le causa a las personas que consumen droga, no estoy afirmándolo, no estoy diciendo que haré del narco, ni estoy haciendo, ni lo hice, ni estoy pensando en hacerlo, tenemos una construcción de una sala cultural y pensamos que va a ser para instrumentos regionales que usan los badiraguatenses", dijo.

"Estamos construyendo una sala cultural dentro de un mirador, pero no tiene tema definido, hasta el lunes recibimos a esta gente, porque viernes, sábado y domingo tenemos las fiestas de los 417 años de la fundación de la ciudad".

Se esperanzó en que este museo sea un imán de visitantes para que sean conocidos los paisajes, gastronomía y cómo pobladores realizan actividades.

¿Qué dijo el Edil de Badiraguato?

Grupo REFORMA publicó este jueves que en este poblado de la sierra sinaloense, conocido porque de ahí surgieron líderes criminales como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "El Jefe de Jefes", o Juan José Esparragoza, "El Azul", el Alcalde había previsto inaugurar un museo del narcotráfico.

La estructura de 7 metros de altura y 115 metros cuadrados, la cual inició su construcción desde mayo pasado y en la que se estima se invertirán 14 millones de pesos, se encuentra en lo alto de la ciudad.

En declaraciones a medios locales, el Edil López Elenes dijo que no podían negar la historia de Badiraguato.

"Es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar", dijo en video.

"No estamos cerrados a ningún tema, si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un museo del narco, también lo impulsamos desde el Gobierno".

Además del mirador y este Museo Regional, también se prevé que la construcción contenga la explanada de mil metros cuadrados, una escalera de 122 peldaños, estacionamiento, sanitarios, bancas, jardines y alumbrado, por lo cual el Municipio, por ahora, no tiene previsto cobrar boletaje.