'Los malos ya se fueron, ahora necesito a Alito'

CDMX.- La candidata de la Alianza Opositora (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, agradeció el apoyo recibido por el priismo y resaltó el carácter, la experiencia y lo "cabrón" del líder nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno.

"Los malos priistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir: los necesito, los necesito, los necesito en la calles. Necesito la experiencia y la fuerza de 'Alito', ¡porque vaya que es un cabrón!", dijo provocando las risas en la plenaria de legisladores del PRI.

"De algo se debe sentir el PRI orgulloso, es que siempre busca hacer lo correcto, yo les reconozco que tengan gente tan bien formada, es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de esas causas que caracterizan al PRI", explicó la candidata.

Alito fue el anfitrión de Gálvez, quien el año pasado resbaló cuando dijo que ella no trabajaría con Moreno, ni con Manuel Bartlett o con Omar Fayad, a quienes calificó de "muy malos priistas".

Xóchitl le reconoció a Beatriz -quien le disputó la candidatura presidencial del Frente Amplio por México- su "enorme generosidad".

Le dijo que la admiraba y la quería. "Fuimos juntas a una contienda, nos tenía que tocar a una de las dos, pero no sabes qué orgullo me dio que llegáramos a la final dos mujeres. Qué orgullo me dio caminar contigo. Te necesito en este proyecto. Necesito de tu inteligencia, de tu conocimiento sobre el campo y otros temas de política".

Paredes, según testimonio de una legisladora, tomó la palabra y dijo que sería útil cuando se requiriera.

"Aquí estoy y donde sea útil voy a servir. Seamos autocríticos, escuchemos y vayamos a ganar", expresó la tlaxcalteca.

La hidalguense también elogió el trabajo del diputado Rubén Moreira en la mesa de seguridad de la coalición.

"Un hombre que tiene la experiencia y conocimiento; tomó un estado en una situación muy crítica de seguridad y le dio la vuelta, y todo mundo reconoce que Rubén Moreira lo hizo en Coahuila y hoy es uno de los estados más seguros", apuntó.

Aplaudieron a Gálvez el jerarca de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, y el jefe de los senadores, Manuel Añorve, entre otros.