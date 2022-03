Los ministros deciden con criterio propio: Monreal

Alfredo Moreno / Agencia Reforma / Ricardo Monreal en entrevista con medios la tarde de este martes

Ciudad de México.— El senador morenista Ricardo Monreal afirmó que la injerencia que pudo haber tenido el fiscal Alejandro Gertz en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no prosperó.

En opinión del coordinador de Morena en la Cámara alta, la resolución que adoptaron ayer los ministros de manera dividida dejó en evidencia eso.

"Es un avance y aun cuando pudieron haber otorgado el amparo liso y llanamente (para favorecer la libertad de Alejandra Cuevas), se va a rehacer la resolución y finalmente será positiva para los justiciables", planteó en entrevista.

"Yo diría que la intervención que pudo haber tenido el fiscal no generó mayor impacto, porque los ministros de la Corte decidieron con un voto libre. La votación dividida cinco, seis, habla de eso, no hablaría de que hubo una influencia indebida del fiscal y no creo que los ministros de la Corte estén subordinados a nadie. Creo que ellos deciden con criterio propio y amplio".

Monreal dijo entonces que, cuando concluya este asunto, será en beneficio de la justicia.