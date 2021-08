Los niños irán a clases, aunque el semáforo esté en rojo: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, planteó que la educación se considere actividad prioritaria y esencial, por lo que se promoverá el regreso a clases presenciales y "no estará sujeta a restricciones" aun cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico.

"El semáforo, en este momento vigente, que presentamos públicamente hace un par de semanas y se publicó en el Diario Oficial hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo", detalló.

"Entonces, ese es el ajuste que vamos a hacer para distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad, análogo, y de hecho conceptualmente el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la Jornada de Sana Distancia, entonces esa connotación va tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aun cuando tengamos el semáforo en rojo".

Sobre la variante Delta, dijo que hay evidencia científica "indirecta" de que puede tener mayor capacidad de transmisión.

"Esto es principalmente por aspectos biológicos de la variante Delta, que hacen que la carga viral en la garganta, en el aparato respiratorio de las personas infectadas sea en unas concentraciones mucho mayores y eso da una mayor posibilidad de transmitir", explicó.

"Y se ha documentado recientemente que las personas infectadas asintomáticas o síntomas leyes tienen también cargas virales importantes, cosa que no ocurría con las otras variantes".

López-Gatell enfatizó que no hay evidencia científica alguna de que la variante Delta cause enfermedad más grave.

"No la hay, es muy importante tenerlo claro. Lo que sí existe evidencia, aunque es no muy robusta, pero es consistente, es sobre su transmisibilidad. Pero transmitirse más no quiere decir causar más daño", señaló.

Durante su exposición, López-Gatell se quejó un par de veces de los medios de comunicación por su manejo de la información sobre la tercera ola y la variante Delta.

"No hay duda, quien todavía tenga como tema de conversación o que le llame la atención la existencia de la tercera ola, pues está francamente desfasado respecto a las necesidades de información", dijo.

"Me refiero a la prensa mexicana, que sigue todavía sorprendiéndose de la existencia de la tercera ola; lo hemos dicho desde la última semana de mayo".

Ante gobernadores y representantes de los estados, también dijo que la prensa no sólo se ha equivocado, sino que deliberadamente ha distorsionado la información sobre Delta.

Regreso a clases es impostergable.- Segob

En medio de la tercera ola de Covid-19, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que es impostergable el regreso presencial a las aulas.

"Es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes, sabemos que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, ha adquirido matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente", expresó.

"Sin embargo, toda crisis conlleva oportunidades. Ahora es importante avanzar con decisión en aspectos cotidianos que son indispensables para el bienestar integral de la sociedad"

En una reunión virtual con Gobernadores, la funcionaria argumentó que no se puede pasar los alto que la pandemia ha tenido fuertes impactos en el ámbito familiar.

"Especialmente en el caso de las madres y padres de familia, quienes han tenido que sacrificar muchas cuestiones, muchas cosas para apoyar a sus hijos en casa, y en donde destaco que la mayoría son mujeres, de ahí la importancia que tiene una Ley del Sistema de Cuidados".

Pide unión para 'atajar' pandemia

Acompañada de miembros del Gabinete, la Secretaria urgió a los Estados a actuar en unión y con solidez para "atajar" la nueva ola de la pandemia.

"El reto que nos ocupa es precisamente atajar la pandemia", dijo ante los Mandatarios estatales.

"Como Gobierno a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal es importante demostrar nuestra unión, nuestra solidez para enfrentar esta nueva ola como un frente sólido".

Sánchez Cordero subrayó que no sólo es necesario el regreso "estratégico" de las actividades educativas presenciales, sino también de las actividades económicas.

"Con todas las medidas de seguridad pertinentes desde luego, pero también previniendo los contagios", dijo Sánchez Cordero.

En otro tema, la Secretaria destacó la importancia de mantener este tipo de reuniones a distancia a fin de dar seguimiento a la pandemia.

Paro también, dijo, para generar sinergias, escuchar inquietudes y compartir el desarrollo de las mejores a través del diálogo y el entendimiento.

En la sesión participaron la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; de Economía, Tatiana Clouthier; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Turismo, Miguel Torruco; y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Estuvieron los Gobernadores de Sonora, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Querétaro.

También, los Mandatarios de Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, además de representantes de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

Dialoga SEP con sindicatos para retorno a aulas

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que la dependencia mantiene un diálogo permanente con las representaciones sindicales de todo el País para garantizar un regreso seguro a las escuelas el próximo lunes 30 de agosto.

En reunión virtual con los Mandatarios de las 32 entidades del País, convocada por la titular de Gobernación, la Secretaria de Educación Pública argumentó que el retorno presencial a las aulas atiende la necesidad de alumnas y alumnos de tener un espacio amigable y propicio para socializar, así como un cobijo para reducir el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los meses de la pandemia.

Afirmó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes requieren de atención socioemocional, la cual es parte de su educación, y en este momento es crucial para alcanzar un desarrollo óptimo y para desarrollar, o retomar, hábitos de conducta saludables y equilibrados.

"Necesitan regresar, con todas las precauciones que hemos aprendido, a sus actividades académicas y lúdicas. Necesitan regresar al juego, y a la convivencia con sus compañeras y compañeros", señaló.

La funcionaria afirmó que en el regreso a la escuela se respetará la decisión que cada familia tome al respecto, e indicó que el uso de uniformes es opcional, por lo que las familias no están obligadas a comprar nuevos y, si es posible, deberán reutilizarse los útiles escolares del ciclo anterior.