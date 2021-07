Los partidos desahuciados

Tomada de Facebook / Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México

Ciudad de México.- No llegaron al 3 por ciento de votos en la elección pasada y están a punto de perder el registro. Los presidentes nacionales de estos partidos coinciden en que darán la batalla hasta las últimas instancias para preservar su existencia y explican el porqué de sus resultados insuficientes.

Hugo Eric Flores,dirigente del PES:

'Sacamos más votos que PVEM, PT o PRD sin alianza'

Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), que, de acuerdo a los cómputos distritales oficiales del INE podría perder el registro como partido político nacional por no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de la votación en la elección federal, no se da por vencido.

Es optimista y, en el peor escenario, se ve al frente de una corriente ideológica que estará en la próxima elección presidencial. Respalda su presencia en el País con la aceptación que han tenido en las elecciones recientes, más que otros partidos, que se salvaron de perder el registro por las alianzas que hicieron.

"Sacamos más votos directos que el PVEM, el PT y PRD. Ellos rebasaron el porcentaje por las coaliciones que hicieron, pero solos, de todas estas expresiones, el más votado fuimos nosotros", señala el dirigente.

El PES tiene en marcha varios frentes de batalla legal para alcanzar las menos de dos décimas que le faltan (0.15 por ciento) para mantener el registro como partido nacional que obtuvieron hace menos de ocho meses, en octubre de 2020, pues con la votación válida de la elección --quitando votos nulos y por candidatos no registrados como ordena la Constitución--, tiene 2.85 por ciento de los votos de los comicios federales.

El cómputo distrital oficial del INE les reconoce un millón 345 mil 858 votos (ellos tienen un cálculo de un millón 352 mil 544 votos).

En entrevista con REFORMA, el dirigente del PES se dice preparado para una larga batalla que inició con la impugnación de distritos y casillas, además de solicitar la anulación de algunos distritos federales.

"Hemos impugnado 22 mil casillas, poquito más que eso, en todo el País; 222 distritos electorales y, bueno, pues estaremos esperando la resolución de esto. También hemos impugnado y estamos pidiendo la anulación en 9 distritos. Son distintas las causas, en algunos lados porque hemos encontrado errores aritméticos muy claros. Tenemos pruebas de que hay distritos en donde votaron por ejemplo Morena, PT y PVEM en la misma boleta, y se les asignó un voto a cada uno, y era .33 por ciento de voto", señala.

Entre los distritos que, por distintos motivos solicitan la anulación, están tres en la Ciudad de México, dos en San Luis Potosí, uno en el Estado de México (con cabecera en Lerma); uno en Michoacán (con cabecera en Lázaro Cárdenas), y otro en Jalisco (con cabecera en Autlán).

Pero si esas impugnaciones no les alcanzaran para obtener los votos que les faltan para mantener el registro, recurrirán a otra vía, la última instancia judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la violación a principios constitucionales en la contienda, empezando por la equidad. Morena, dice, tuvo mil 400 millones de pesos para sus campañas y el PES 33 millones de pesos.

"Hay muchísimas circunstancias que afectan la equidad en la contienda. Ya es de todos conocido el tema del Verde que, sin duda, significa un elemento adicional. Esta nueva participación ilegal ahora de 'influencers', (personas con liderazgo en redes sociales), que antes era de artistas, en los momentos de veda y el día de la jornada electoral", apunta Flores.

De manera ilegal el PVEM envía mensajes masivos en periodo prohibido, lo que para el dirigente del PES pone en juicio toda la actuación de ese partido

"Nosotros sin duda alguna vamos a estar solicitando la anulación del registro del Verde y eso abre otra nueva posibilidad que puede cambiar el esquema que vimos en los resultados electorales de manera absoluta".

Flores, abogado de 50 años y ex diputado federal y ex delegado del Gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Morelos, Estado que gobierna su corriente con su denominación anterior: Partido Encuentro Social, a través de Cuauhtémoc Blanco, hace un balance positivo de los comicios, pues considera que recuperaron identidad como corriente ideológica, con principios, y con la defensa de la vida y la familia en el centro de su propuesta.

El dirigente rechaza que su discurso antiabortista haya influido en la pérdida de apoyo ciudadano, pues señala que se afianzaron en algunos estados y mantienen el registro como partido local en Baja California, Chiapas, Colima, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Sonora y Tlaxcala.

También tienen presencia en algunos Congresos locales y Municipios, en estados como Quintana Roo e Hidalgo.

"En nuestra contabilidad inicial estamos arriba de los 50 municipios y 9 diputaciones locales hasta este momento. Vamos a ver qué pasa después de las impugnaciones", indica.

El PES, dice, logró tener 23 diputados federales en la elección de 2018 (con otro nombre y mismas siglas), explica, por su alianza con el Presidente de la República, que no necesariamente pasa por su partido, Morena, con el que reconocen diferencias.

El dirigente rechaza que el PES sea "conservador" porque dice que está por el cambio de muchas cosas en el País, empezando por el respeto a las diferentes ideologías, y asegura que la coincidencia y alianza con AMLO estuvo y está fundamentalmente en la lucha contra la desigualdad en México.

El creador del PES, en su versión original hace 18 años en Baja California, explica el nuevo momento de su partido y corriente ideológica y no parece ver cerrada la puerta política en ningún caso. De perder el registro y no poder competir como partido político en 2024, buscarán hacerlo a través de alguna agrupación política nacional o en alianza con otras fuerzas políticas. Tienen afinidad con una Asociación Política Nacional que ya tiene registro ante el INE: Alternativa.

"Nosotros no nos sentimos de ninguna manera derrotados, vamos a mantener la frente en alto y seguir proponiendo que nuestro País tiene que cambiar su modelo político; tenemos que ir a una democracia verdadera y cuidar muchas cosas, entre ellas las instituciones sociales que nos han permitido ser el País que somos", señala.

Partido intervenido

El dirigente nacional del PES confirmó que esta semana (el lunes) su partido fue notificado a través de un oficio del INE de la intervención de sus cuentas bancarias y de la supervisión de un interventor de cada movimiento financiero que realice el partido por estar en un periodo de "prevención" ante la posible pérdida de registro.

"Ya intervinieron las cuentas. Ellos manejan en este periodo de prevención las cuentas del partido. Todas las ministraciones mensuales las maneja directamente el INE", detalla.

"En el oficio nos dieron a conocer que ya no se puede disponer para absolutamente nada, que finalmente será el interventor el que decida los pagos, y básicamente los pagos que se pueden hacer son solamente la parte administrativa, la parte de impuestos y todo esto tiene que ser aprobado por el interventor; ya no somos nosotros los que podemos disponer de los recursos", explica.

Flores rechaza que su partido, como las otras tres organizaciones que obtuvieron su registro como partido político en octubre de 2020, hayan recibido cifras millonarias, como se cree.

"Se ha hablado de cantidades estratosféricas que no corresponden a la realidad, se dice que recibimos millones y millones. Recibimos 33 millones de prerrogativas para la campaña en todo el País, en las 32 entidades y 7 millones que se depositan mensualmente para la operación del partido", señala.

Flores cree que las reformas constitucionales propuestas por AMLO para el INE, sector eléctrico y Guardia Nacional, sí se aprobarán en la nueva legislatura.

Se manifiesta a favor de preservar un INE autónomo, de reducir a 300 los diputados federales (150 de mayoría y 150 plurinominales), y por quitar el financiamiento público a los partidos para poder competir en igualdad de circunstancias todos.

"Cero pesos a los partidos políticos, todos con piso parejo para que ahora sí nos vayamos a buscar el voto de los ciudadanos y ahí hay que ver si muchos son tan buenos", dice el dirigente.

El 2.85 % de los votos recibió el PES en los comicios federales

Fernando González, dirigente de RSP: 'Fue una elección con violencia, compra y coacción'

La elección del 6 de junio fue extraña y atípica, en donde la violencia, compra y coacción del voto incidieron en los resultados, advierte Fernando González, presidente nacional del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

En al menos 6 mil centros de votación en el País, dice, hubo algún tipo de violencia, incluida compra y coacción del voto que afectó a sus seguidores.

Considera que la dispersión del fenómeno hace difícil que con base en esta violencia, incluso extrema, pudiera anularse incluso un distrito electoral federal, aunque analizan los números, sobre todo porque, dice, es una situación a atender, ya que el País no puede seguir viviendo con esa amenaza en las elecciones.

"Yo creo que no da para anular la elección (...) y creo que no nos va a alcanzar para anular siquiera algún distrito electoral porque están dispersos, aunque muchos se cometan en un área de Michoacán, de Veracruz, de Sinaloa, de Sonora, del Estado de México", señala.

González considera que la violencia y la coacción provino de distintos lados, desde grupos delincuenciales hasta partidos políticos, que se sumó al ambiente polarizado en donde su propuesta no tuvo el eco que hubieran querido.

"Pero la coacción del voto fue con el acuerdo del ciudadano, ahí hay un pacto. Hay un pacto no escrito entre un grupo de electores, los partidos y, me da la impresión, de grupos delincuenciales", añade.

El yerno de la maestra Elba Esther Gordillo --a la que deslinda de toda actividad partidista--.se dice sorprendido con el resultado que obtuvo Redes Sociales Progresistas al llegar a 865 mil 275 votos, el 1.83 por ciento de la votación válida por diputaciones federales --quitando votos nulos y por candidatos no registrados--.

Con esos números no alcanzó el 3 por ciento de la votación nacional, necesario para mantener su registro como partido político nacional, obtenido apenas en octubre de 2020.

Sin embargo, el dirigente político valora en su dimensión el tener el registro como partido político local y presencia en congresos locales en siete entidades de la República: Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango y Chiapas.

"Están discutiéndose Quintana Roo, Tabasco y Veracruz", agrega.

También valora el triunfo en al menos 20 Presidencias Municipales, y dos más que están impugnando.

"Tenemos como una veintena de ayuntamientos entre pequeños y medianos que vamos a ganar; quizá se sumen un par más que están ahorita en disputa y una decena que va a entrar en litigio", detalla.

Aunque asegura que veían venir un fenómeno, al que se refiere una y otra vez de coacción y posible desvío de votos de electores que pudieron ser para RSP, González se dice sorprendido con los resultados oficiales.

Sostiene que a nivel federal hubo pocos cambios en el equilibrio de fuerzas y, sin embargo, sobre todo los dos bloques principales celebran victorias.

El presidente de RSP sostiene que sus números internos les daban la posibilidad de rebasar el 3 por ciento de la votación federal y mantener el registro nacional.

"Sí me sorprendió el resultado. De hecho en nuestros conteos internos nosotros traíamos ya 3.3 por ciento", contesta a pregunta directa.

"Mira, yo he estado en muchas elecciones, he operado en muchísimas elecciones, y esta es la elección más extraña que he vivido. Extraña por la tensión, por la polarización, por las crisis internas que se vieron, por la distancia entre la gente que llega, la gente que vota, la gente que se expresa, los números que se reportan y la dinámica que se genera de consenso social sobre el resultado". apunta.

Pero se dice consciente de que es muy difícil tener pruebas y poder anular algún resultado.

"Me parece que hubo demasiada compra y demasiada coacción, yo creo que si la mitad del voto estaría en esas condiciones, es un tema. No vamos a anular la elección porque es difícil probarlo", indica.

"Tú no puedes competir con ríos de dinero ni puedes competir con armas (..) Yo creo que es como parte de una especie de acuerdo que ya aceptamos entre todos de que el voto se vende, el voto se compra o el voto se coacciona", señala.

El presidente de RSP dice que días antes de la elección pudieron advertir algo extraño en el comportamiento de las campañas, que llevaron finalmente al resultado, a pesar de que sus números internos les daban una votación que los llevaba a mantener el registro.

"Nosotros nos dimos cuenta de lo que venía. Fuimos en muchos casos amenazados con candidatos o a través de candidatos; nunca recibimos una amenaza directa realmente, o una propuesta indecorosa de manera directa, pero nuestros candidatos recibieron muchas ofertas diversas, de diferentes fuerzas y hubo condicionamientos. Lo vimos venir inclusive en la Ciudad de México en donde anunciamos un grupo para ayudar a la ciudadanía a defender el voto, y creo que fue visto como un amenaza", expone el dirigente.

Se refiere a la creación por parte de RSP de un grupo llamado "Los Mastines" que fue visto como una fuerza de choque que los llevó a desactivarla ante las críticas de distintos sectores.

Ante la inevitable pregunta de cómo ve la situación la maestra Elba Esther Gordillo, uno de los impulsos iniciales de la conformación del partido, González reitera que ella no es militante ni determina la vida del partido.

"Nuestro momento difícil no es el momento difícil de ella", ataja.

Reflexivo y viendo hacia adelante, el yerno de Gordillo ve un futuro promisorio, pues quiere consolidar lo conseguido hasta ahora como una corriente política nacional con ideas, análisis y solución de los problemas, y encauzar con objetivos comunes a ese casi millón de personas que votaron por su propuesta política.

"Nosotros hicimos una campaña democrática, sin dinero, no le dimos nada a nuestros candidatos y les dimos apoyo digital, pautas digitales inclusive nos presentamos como una fuerza disruptiva que creo que no alcanzó a llamar la atención de la ciudadanía", admite.

Según González, RSP hizo una campaña propositiva, que no tuvo eco en el ambiente polarizado nacional, pero que les marca el rumbo por donde quieren seguir.

"Queremos construir un modelo progresista que vea hacia el futuro, que no vea hacia atrás, que vea un México de prosperidad y de integración de los diversos grupos de la sociedad, incluyendo la diversidad social, cultural, pluriétnica, de diversidad sexual, el reconocimiento de la lucha de las mujeres, pero no porque lo ordene el INE", indica.

RSP, dice, seguirá en la vida política del País, en la manera en que decidan los dirigentes, los militantes y candidatos ganadores y perdedores, en una convención nacional del partido en julio próximo.

Después, piensa iniciar una gira de agradecimiento por todo el País.

Incluso, no descartan la idea de que algunos de los candidatos a Gobernador que obtuvieron un buen número de votos, pudieran participar como candidatos independientes al Senado en el 2024, aunque esa es una contienda que todavía ve muy lejos.

Además, analizan la forma de participar en las elecciones locales del próximo año y en el ejercicio de la revocación del mandato si se diera, y, como hace ocho meses, cuando obtuvo el registro, reitera que quieren ser una opción política y no una oposición a la 4T.

Ve positivos los logros sociales del Gobierno federal y critica también políticas con las que no está de acuerdo.

El 1.83% de los votos recibió RSP en los comicios federales

Gerardo Islas, dirigente de FxM:

Confía mantener registro y recuperar votos 'perdidos'

Gerardo Islas, presidente nacional del partido Fuerza por México, está convencido de que, en la batalla jurídica ante tribunales, podrá conseguir entre 150 mil y 200 mil votos que le hacen falta para llegar al 3 por ciento de la votación del 6 de junio y retener el registro como partido político nacional que apenas obtuvo en octubre pasado.

De acuerdo a los cómputos distritales oficiales, Fuerza por México obtuvo 2.5690 por ciento, equivalente a un millón 211 mil 824 votos.

"Más de un millón 200 mil mexicanos votaron por nosotros. No existíamos en el radar y logramos que el 78 por ciento de nuestras candidaturas fueran para mujeres y logramos ser la fuerza política de primer lugar de candidatos y candidatas con una educación en licenciatura, en maestría y en doctorado", se ufana.

Para buscar esos votos necesarios para mantener el registro, Fuerza por México ha impugnado el cómputo en 150 distritos electorales federales de mayoría, de los 300 en disputa, dice.

Si bien reconoce que fue una elección histórica por la participación ciudadana, habla de altercados y de la violencia en algunas regiones que, a Fuerza por México le quitó la vida a dos de sus candidatos y le impidió registrar al menos a seis candidaturas federales.

"Fuimos uno de los partidos que tuvo la muerte de dos candidatos, el asesinato en Nuevo León y en Veracruz, que el crimen organizado no nos permitió registrar el 100 por ciento de los distritos de nuestro País, en total 294, los que pudimos registrar a nivel federal. Muchos distritos locales y municipios se quedaron sin candidaturas", señala el dirigente.

En entrevista con REFORMA, y al hacer un balance de la elección, el dirigente del partido que participó por primera vez en una elección, asegura que, además de la violencia, la elección se inició de forma desigual, pues su registro como partido se retrasó varios meses por la pandemia e iniciaron cuando ya otros partidos estaban por iniciar precampañas.

"De las 300 (candidaturas), fueron seis las que no se permitió porque no dejaron llegar a los representantes a acreditar, porque amenazaron a los candidatos (). Esto en Chiapas, en Tamaulipas y en Baja California Sur", dice Islas.

"Tenemos 160 mil votos perdidos, y en el estimado es un voto por casilla lo que se perdió, lo que está en la caja de los votos nulos y lo que iremos a recuperar", indica.

El dirigente considera que también pudo haber irregularidades en las casillas en donde no tuvieron representantes, pues hay también muchos votos nulos y se han detectado casillas "zapato", con todos los votos para un solo candidato o partido.

También ve entre las causas del resultado obtenido, una posible injerencia a través del financiamiento. del crimen organizado y del Gobierno que se precisará luego de las 256 candidaturas que investiga la UIF y que él avala.

"Yo creo que sí hubo dinero del crimen organizado, hubo también dinero del gobierno. Avalamos lo que ha dicho el titular de la UIF, Santiago Nieto, en donde hay investigaciones de más de 256 elecciones de candidatos, en donde habremos de ver en el resultado final quién es quién en esta elección y quién ganó, por qué y quien ganó cómo", comenta Islas.

El dirigente de Fuerza por México llevará a tribunales irregularidades que asegura haber documentado en la elección del 6 de junio.

"Hay lugares en donde sacamos una votación local muy alta y la federal muy baja, y hay lugares en donde descubrimos que no se instalaron las casillas en el lugar, en donde hubo violencia. Un tema particular que influyó el día de la elección fue esta campaña de los 'influencers' del PVEM (). Ese es un juego desleal y es una práctica de reincidencia, que viene de años atrás y que esta vez lo hicieron también, y que lo estamos llevando al Consejo del INE, pero también al máximo tribunal electoral federal", precisa.

El dirigente, sin embargo, considera que fue una buena elección, pues tuvieron triunfos importantes a nivel local, que lo mantienen optimista sobre la posibilidad de recuperar en tribunales votos que pudieron perderse en los cómputos federales.

"Tenemos lugares en donde somos segunda y tercera fuerza política, Quintana Roo, Colima, Puebla, Morelos, Baja California, Aguascalientes, Coahuila; lugares que nos dieron muy buena votación como Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, lo cual lo logramos en muy poco tiempo y en un proceso inequitativo" señala

En entrevista, agrega que la contienda electoral inició de manea desigual, particularmente por el financiamiento, y afectada además por la pandemia. Su registro como nuevo partido político nacional, dice, debió dictaminarse por el INE en junio, pero se resolvió hasta octubre en el Tribunal Electoral, cuando ya otras fuerzas llevaban camino andado e incluso pensaban en precampañas.

El dirigente de Fuerza por México, confiado en poder superar el revés y mantener el registro nacional, considera que su propuesta dirigida especialmente hacia las mujeres y los jóvenes lo llevaron a obtener aceptación entre los electores.

No es menor, señala, el registro como partido político local en 14 entidades y el triunfo en las Presidencia Municipales de Pátzcuaro, Taxco y Tlacotepec (Puebla).

Las 14 entidades en donde, de acuerdo a sus cifras, tendrán registro como partido político local son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila y Michoacán.

Cuestionado sobre el papel de Fuerza por Méixco, que algunos le atribuyen en la elección, de salida de emergencia, al postular candidatos con dificultades o rechazados en sus partidos de origen, particularmente de Morena, como el caso de Claudia Yáñez en Colima, el dirigente defiende sus perfiles y rechaza esa apreciación.

"Somos un partido de centro progresista, no fuimos ni de izquierda ni de derecha, al contrario, nos nutrimos de figuras que por su perfil y por la falta de espacios no contendieron por sus partidos. Lo mismo te puedo decir que en Cuernavaca participó Sergio Estrada Cajigal, ex Gobernador del PAN, que Luis Armando Reynoso, ex Gobernador del PAN en Aguaslientes, y que eso no significa que fuera el partido una caja chica del PAN, sino nosotros buscamos perfiles competitivos, honestos, que nos diera oportunidad de participar y lograr los objetivos planteados".

Asimismo, interrogado sobre las versiones de que el senador Ricardo Monreal está atrás de ese partido y que puede ser su red de protección rumbo a sus aspiraciones presidenciales en 2024, Islas en principio lo rechaza,

"No, yo creo que se dicen muchas cosas", contesta.

Y añade: "La realidad es que somos una fuerza que se forjó y se formó del hartazgo hacia muchas fuerzas políticas y que nosotros nos concentramos en la elección del 2024 sin miras a ningún proyecto presidencial, mas que al proyecto de la redistribución de los espacios en la Cámara de Diputados, de ganar Gubernaturas y de construir una fuerza para los jóvenes, para las mujeres, con la apertura real como lo hicimos".

En ese contexto, ubica la formación de su partido.

"Llegamos con una oferta muy franca, con temas que le duelen a la gente en su bolsillo, en esta elección, si bien no somos el partido de las mujeres, encauzamos esta elección hacia las mujeres y tuvimos un resultado positivo, casi 200 mil votos por mes", señala.

El 2.56% de los votos recibió FxM en los comicios federales.