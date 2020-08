Los respeto y espero seguir colaborando: López-Gatell a gobernadores

Agencias

Ciudad de México.- En una declaración conjunta de la "Alianza Federalista", gobernadores de oposición demandaron la salida inmediata de Hugo López-Gatell debido a que, consideran, su estrategia de contención y medidas sanitarias para atender la pandemia del Covid-19 en México ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos.

Manifestaron que la crisis que cada vez es más aguda no tiene un final a la vista. Asimismo, afirman que es responsabilidad de “quien durante cinco meses dirigió, decidió y optó por darle un uso político a la emergencia, antes de privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado”.

Señalaron que, a pesar de sus errores, López-Gatell intenta trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que "ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios".

Los mandatarios estatales de Aguascalientes, Martín Orozco; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Colima, José Ignacio Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; y Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca advirtieron que hoy México está en el peor de los escenarios, ya que al número de muertos se suma el colapso de la economía nacional, que ya arrastraba una recesión, que comenzó el año pasado.

Por su parte, el subsecretario López Gatell respondió que respeta la opinión de los gobernadores que no están de acuerdo con la estrategia federal.

Sobre la carta, señaló que en realidad son nueve gobernadores, pues Javier Corral, mandatario de Chihuahua, se deslindó.

"No son 10, son 9 porque el gobernador Javier Corral se ha deslindado de esta carta y ha explicado públicamente que él no fue consultado sobre este documento. De entrada, una carta que involucra el nombre y el prestigio del gobernador, en este caso, un gobernador ejemplar, competente, que ha tomado una postura de enorme responsabilidad en la conducción de pandemia de covid en Chihuahua, pues me parece un elemento indicativo del carácter de esta proclama de los 10 gobernadores”

Señala que toda la humanidad está enfrentando una situación inusual, que en 100 años no se había presentado una condición de salud tan retadora.

"En este sentido, es natural que todos, y estoy seguro que estos nueve gobernadores tienen distintos sentimientos y percepciones que pueden causar frustración, preocupación, enojo ante la realidad. Las decisiones específicas de ellos involucran el éxito o el no éxito del manejo de la epidemia porque ellos son autoridades sanitarias, de acuerdo a la Ley General de Salud. Es natural que eso implique una carga y les expreso mis respetos, como lo he hecho en múltiples ocasiones”

Por otra parte, menciona que los gobernadores tienen tareas administrativas y políticas, por lo que sus decisiones involucran el deber de cuidar la economía y sociedad de los estados, lo que ‘puede causar un gran estrés’.

"No hay una fórmula única para resolverlo y en cada entidad se van resolviendo de acuerdo a las decisiones”

Finalmente, espera que todos, gobierno federal y estatales, puedan seguir colaborando.

"Nuestro absoluto respeto. Y espero podamos seguir colaborando como hasta ahora”.