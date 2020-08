'Lozoya no pudo comprar planta chatarra solo'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Emilio Lozoya no pudo comprar la planta "chatarra" de Agronitrogenados solo, ya que se trató de un negocio de la "cúpula" del poder.

"Yo siempre sospeché de esa compra, porque es un negocio de la cúpula y aquí sí hay que decir, en abono a Lozoya, no podría llevar a cabo una compra de 270, 300 millones de dólares el director de Pemex sin que se enteraran en Hacienda por ejemplo", comentó López Obrador.

En conferencia desde Aguascalientes, el Mandatario federal dijo que ya terminó de leer la denuncia completa de Lozoya a la cual consideró como "fuertísima".

"Ya terminé de leerla (la denuncia) al mediodía si no no hubiera podido dormir, me hubiese dado pesadillas, está fuertísima. Ya terminé y hay cosas, vamos a decir anecdóticas, lo del Ferarri por ejemplo o de la bolsa de la periodista, pero hay cosas de fondo como lo de Etileno XXI.

"O sea el contrato que se le entrega a Etileno XXI con un subsidio del 25 por ciento. Estamos hablando de cientos y si no de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta bien", señaló.

El presidente recordó haber dicho que la compra de la planta "chatarra" a sobreprecio fue uno de los negocios más lucrativos que se habían hecho a nivel mundial en aquel momento.

"En su momento dije que era el negocio más lucrativo que se había realizado en el mundo en los útimos tiempos, porque se habla de un costo real por el terreno y por el muelle de cuando mucho 70 millones de dólares, y pagaron 370.

"Estamos hablando de un sobreprecio de 300, otros dicen 200 millones de dólares, pero en pesos son como 6 mil millones de pesos de sobreprecio. Quién gana eso en una operación, qué empresa gana eso", agregó.