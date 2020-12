Lucero tiene discapacidad visual, le ofrecen trabajo... sin sueldo

Excelsior Excelsior

Ciudad de México.- Lucero Márquez es una mujer ciega que desde los 17 años ha sido independiente y se ha abierto camino para su desarrollo profesional, hoy a sus 40 años cumplidos durante la pandemia sigue encontrando discriminación laboral. Su más reciente episodio, cuando empresas y partidos políticos la empezaron a contactar hace semana y media para dar pláticas en torno al día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero sin presupuesto para pagar por su trabajo.

"Yo les dije sí, con mucho gusto, claro que te doy la conferencia, pero sería tanto, hubo quienes me dejaron en visto, hubo quienes me dijeron que no tenían presupuesto y hubo quienes me dijeron no gracias, ninguno quiso negociar; eso es lo que me llama la atención y hubo quien debatió mucho el punto, dijo: ‘es que es un tema para concientizar acerca de la discapacidad’, ¿pero cómo se puede concientizar acerca de la discapacidad si a la persona que le estás pidiendo que vaya y trabaje contigo no le estas dando un trabajo igualitario?”, se cuestionó Lucero.

Como conferencista Lucero tiene 10 años de experiencia contando su experiencia de vida en corporativos, también promocionando su libro en países como Venezuela y Cartagena de Indias. “Yo no estoy en contra del trabajo voluntario, pero es algo que yo decido, en qué momento, a qué institución apoyar, porque sí creo que también vale mucho la pena; pero no creo que un partido político, o una empresa no debieran pagar por un servicio que solicitan”.

Lucero actualmente tiene un trabajo formal en una empresa que realiza mantenimiento de instalaciones en corporativos, es especialista de calidad en el servicio. Sin embargo, dice que los ciegos, enfrentan mayor discrimianción a la hora de colocarse laboralmente.

"Debería existir un número mínimo de personas contratadas en todas las empresas con cualquier discapacidad, en México las personas menos favorecidas al momento de buscar un empleo o un trabajo bien remunerado son las personas ciegas”.

Esto lo atribuye Lucero a muchos mitos que rodean a las personas ciegas, pues los contratistas piensan que no podrán utilizar computadoras y dispositivos electrónicos, “pero solo se trata de instalar los programas necesarios y listo”, afirmó Lucero.

"Si hay cosas que se tienen que adaptar pero tampoco es que es imposible, yo me siento muy contenta con lo que estoy haciendo ahora y en la empresa con la que trabajo soy la primera persona con discapacidad visual que ha trabajado y nunca ellos han dudado de las capacidades que yo tengo”.

Acompañada de su inseparable perra guía Kyler, Lucero no deja de levantar la voz por las personas con discapacidad, y mayores oportunidades para llevar vidas independientes antes que medidas asistencialistas.

"Yo prefiero que me den capacitación y cursos y educación a que me den cierta cantidad de dinero mensual, porque si tu te dedicas a algo que te guste puedes generar ingresos que de verdad valgan la pena, puedes vivir más feliz, a que si te regalan mil 300 pesos al mes o la cantidad que sea, eso no te va a solucionar la vida”.