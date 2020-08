Lucha contra leucemia... y vence a virus

Monterrey, México.- Justo cuando luchaba por su vida ante el desabasto de medicamentos para sus quimioterapias, David, de 11 años, se contagió de Covid-19. Y aunque los pronósticos no son favorables en pacientes con cáncer, el niño libró esta batalla.

Estuvo 10 días aislado en la Clínica 25 del IMSS y su mamá Severa Hernández comparte que los médicos le explicaban que las complicaciones por Covid no eran respiratorias, sino la baja de defensas.

Fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en julio de 2018 y desde hace 15 meses enfrenta la falta de fármacos. Su tratamiento se ha retrasado y ha sufrido recaídas.

El viernes 7 de agosto al presentar fiebre, su mamá lo llevó a la Clínica 25 y al tercer día confirmaron que era positivo.

"Nunca nos habíamos separado, y luego llega esto y nos separa, y no sabes qué va a pasar", cuenta Severa.

"Era coraje, angustia por no poder estar con él, no es lo mismo que te den un diagnóstico de cáncer y tú estás ahí y lo abrazas, que cuando te dicen 'tiene Covid' y él está solo allá".

Es mamá soltera y ha protestado contra el desabasto de medicamentos y la falta de quimioterapias.

El lunes fue dado de alta y familiares adornaron su casa con globos blancos para recibirlo.

"Lloré cuando vi a mi mamá, estaba feliz de verla, abrazarla, ya no volveré a estar solo", platica el niño.

"Le rogaba a Dios que me sacara lo más pronto posible, pero pues no, me quedaba, pero seguía luchando para salir de esa enfermedad. Lo que les quiero decir es que luchen y que no se agüiten".

El último ciclo de quimioterapias que recibió David fue del 26 de julio al 3 de agosto en la Clínica 25. No hubo etopósido y lo consiguieron gracias a la Agrupación Apadrina un Niñ@.