Madre con cáncer desea volver a ver a su hijo desaparecido

La señora Blanca Mónica Hernández Castro asistió este 10 de mayo a misa oficiada en la iglesia de San Francisco de Asís de Chilpancingo, Guerrero, para pedir volver a su hijo desaparecido antes de que el cáncer que padece le quite la vida.

"Me estoy muriendo de cáncer, mi vida se está acabando y tengo miedo de no volver a ver a mi hijo porque ya van diez meses que no lo encuentro y la autoridad no hace nada", dijo Hernández Castro.

El joven César Alberto Castro Hernández desapareció el pasado 9 de julio de 2022 en la ciudad capital. Ese mismo día también desapareció el hermano de Blanca Mónica.

Seis meses antes, el 6 de enero, su otro hijo fue asesinado también en Chilpancingo.

"César Alberto era el único de mis hijos que me queda y no sé si pueda verlo porque tengo cáncer", dijo la mujer quien para caminar es apoyada por uno de sus familiares.