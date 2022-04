Armados con la fe que les da la esperanza de encontrar a su hija, los padres de Debahni Susana Escobar Bazaldúa recorren caminos y brechas llenos de matorrales en busca de la joven de 18 años, quien desapareció, la madrugada del sábado tras haber acudido a una fiesta en una quinta, en Escobedo, Nuevo León.

Dolores Bazaldúa y Mario Escobar tienen la esperanza de hallar con vida a su única hija y confiesan que ahora entienden el dolor de los familiares de víctimas de desaparición.

“Es el quinto día y no sabemos nada de Debahni, yo estoy segura de que hoy vamos a tener una noticia, a mí mi corazón me lo dice”, señaló Bazaldúa.

Agradeció el apoyo que le han dado las autoridades, voluntarios y también integrantes de colectivos en la búsqueda de su la jovencita.

“No quiero que nos dejen de apoyar porque todas las mamis que han perdido a sus hijos y no saben nada de ellos yo las entiendo”, dijo.

Con un rostro, que refleja la angustia de no saber el paradero de su única hija y conteniendo las lágrimas, la mujer confesó que ahora entiende el dolor de todas las madres de víctimas de desaparición.

“Ahora entiendo ese dolor que ellos sintieron y les doy gracias por unirse con nosotros para poder localizarla”, confió.

La búsqueda de Debahni reinició, este miércoles, a un costado del Motel Castilla, cerca de la quinta San Lorenzo, en donde se celebró la fiesta a donde acudió la joven. Éste día se unieron también al rastreo integrantes del colectivo Buscadoras de Nuevo León.

La mamá de Debahni confesó cómo son los momentos que ahora pasa. Su vida cambió desde el sábado pasado.

“Necesito encontrar a mi hija, porque no quiero llegar a mi casa, no quiero encontrar ese vacío en ella. Es la única hija que tenemos, te adoramos muñequita, regresa; las personas que la tienen o donde esté o donde se encuentre que me la regresen”, suplicó.

Agradeció las labores de investigación de la Fiscalía y aseguró que necesitan resultados positivos.

“No puedo decirles mucho porque no quiero entorpecer todo”, afirmó.

Por su parte, Mario Escobar, el papá de Debhani, expuso que ayer martes extendieron sus labores hasta la medianoche.

“Atendiendo toda la información que nos mandan”, comentó.

Por eso, solicitó a la ciudadanía que sean empáticos y se abstengan de enviar pistas falsas para no perder el tiempo.