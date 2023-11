Mandadero, juez que no es independiente: Ministro Aguilar

Agencia Reforma / Ministro Luis María Aguilar

Ciudad de México.- El juez que no es independiente es el mandadero de alguien, afirmó Luis María Aguilar, Ministro y ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Lo anterior, al participar este miércoles en el Encuentro Jurídico Universitario que organiza el Poder Judicial Federal (PJF), en paralelo con su tradicional Feria del Libro Jurídico.

"Yo siempre he insistido, no es novedoso, lo he dicho, incluso desde que fui Presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador, un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente", dijo Aguilar, durante el panel Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la labor de la Suprema Corte.

"La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que, si yo atiendo a un interés o a otro, les digo: no, yo sólo tengo alguien que me dice que hacer y ésa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", agregó.

En el mismo panel, la Presidenta de la Corte, Norma Piña, aseguró que, si creemos de verdad en los derechos humanos, en la justicia, la igualdad y en una vida digna y plena, "debemos defender siempre a la Constitución; es ella y nadie más quien determina nuestro sistema de gobierno, nuestra democracia y los pesos y contrapesos que deben existir para que podamos vivir en un país de derechos, libertades y de garantías fundamentales".

Los Ministros narraron algunos casos relevantes que ha resuelto la Corte sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, sobre todo en la última década.

Por su parte, el Ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que se tienen retos complejos para la construcción de la justicia Constitucional social y que, si bien hay múltiples pendientes por resolver, la vertiginosa transformación de los tiempos actuales traerá "nuevos dilemas que difícilmente podríamos imaginarnos".

Ante universitarias y universitarios dijo que, en un ejercicio de humildad, frente a la imprevisibilidad de la vida social, "la única opción es mantener, en todo momento, una perspectiva fresca, y una disposición genuina y constante para buscar una alternativa, que, en cada caso nos acerque más a la satisfacción de los anhelos auténticos de justicia de la ciudadanía".