Manejan 27 personas el 17% de las gasolineras en el país

Ciudad de México— El Gobierno federal reveló los nombres de las 27 personas físicas y morales que concentran el 17 por ciento del total de gasolineras que operan en el país.

Se trata de empresarios de diversos ramos, políticos y familiares de los mismos que están al frente de 2 mil 145 estaciones de servicio.

A la cabeza de la lista, con 463 gasolineras, se encuentra Femsa Comercio, propiedad del empresario regiomontano José Antonio Fernández Carbajal.

El segundo lugar es ocupado por Endercorp, con 220 estaciones de servicio; seguido por 163 gasolineras del particular Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como "el zar de la gasolina" y quien fue investigado por la PGR en 2014 por presunto lavado de dinero.

Con 140 estaciones, el listado tiene registrado a Orsan Holding, y con 110 gasolineras a William Jorge Karam Kassab, dueño de Hidrosina, quien recientemente enfrentó el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Entre los gasolineros vinculados a la política está Jesús Rogelio Lemarroy González, ex presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, registrado como propietario de 82 estaciones de servicio.

También fue incluido en el documento, con 50 gasolineras, Grupo Energético del Sureste, propiedad de Carlos Mouriño Atanés, padre del finado Juan Camilo Mouriño, quien fuera Secretario de Gobernación en la Administración de Felipe Calderón.

Con52 estaciones aparece el empresario de San Luis Río Colorado, Carlos Valencia Rosas, dueño de Grupo Centra, a quien se pudo ver en varios actos de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial de 2018.

Por otro lado, con un total de 45 gasolineras, el Gobierno tiene registrada a la empresa Servicios Gobernadores, socio fundador de Servicios Aéreos Milenio, propiedad del ex senador del PRI Ricardo Urzúa y cuyo crecimiento ocurrió durante el Gobierno de Mario Marín en Puebla.

Según el documento, Directores Corporativos 20-20 cuenta con 31 estaciones de servicio, compañía que fue mencionada en un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuando se reveló una investigación de Pemex sobre el desvío de combustible.

Además, se menciona al empresario Antonio Espinosa de los Monteros Leal, propietario de 31 gasolineras, quien fue investigado por la PGR por presunto lavado de dinero en un caso relacionado con el exgobernador de Tabasco Andrés Granier.

Asimismo, aparece en el listado el exdiputado federal suplente del PRI, Marden José Camacho Rincón, como propietario de 23 gasolineras.