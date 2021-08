Manipula la FGR caso contra Anaya

Ciudad de México.- Las acusaciones de Emilio Lozoya Austin contra Ricardo Anaya han sido modificadas por el declarante e, incluso, han sido alteradas por la Fiscalía General de la República (FGR) para corregir errores de hecho.

La denuncia del ex director de Pemex, del 11 de agosto de 2020; la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y una nueva declaración rendida por Lozoya el pasado 16 de julio, exhiben estos cambios y manipulaciones.

Las correcciones de la Fiscalía han llegado al grado de contar con dos versiones de un mismo párrafo de la denuncia original de Lozoya, procesado por lavado, cohecho y asociación delictuosa.

En el caso de Lozoya, un cambio que hizo a motu propio fue corregir el pasaje en el que señala a Anaya como parte de un grupo de seis legisladores de Oposición que en agosto de 2014 recibieron sobornos por la aprobación de la reforma energética.

En esa fecha el panista ya no era legislador.

En su denuncia del 11 de agosto de 2020, Lozoya dijo que en la lista estaban los entonces senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como Ricardo Anaya, a quien identifica como diputado federal.

Sin embargo, el queretano había solicitado licencia el 6 de marzo de 2014 en San Lázaro, cinco meses antes del supuesto pago ilegal.

El pasado 16 de julio, Lozoya se presentó en la FGR para rendir una nueva declaración y, al referirse a este episodio, ahora ya no mencionó al panista como diputado federal en el momento de los hechos delictivos.

"Si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que era bastante relevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya no fueron sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN, se hacía con él y él (utilizaba) su influencia política sobre los diputados de su bancada. Cualquier (acuerdo) durante los años 2013 y 2014 en ese entonces transitaba por él", declaró.

Otro cambio es la fecha en que Lozoya dice haberle enviado a Anaya 6 millones 800 mil pesos de soborno.

En la denuncia de agosto de 2020, el ex director de Pemex afirmó que fue el 8 de agosto de 2014, cuando Osiris Hernández colaborador del panista, recibió el dinero en efectivo en el estacionamiento del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sin embargo, casi tres meses después de la querella de Lozoya, este mismo párrafo fue incluido con una alteración en la solicitud de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray. La FGR incluyó "la primera semana de agosto del 2014" .

Así quedó la declaración de Lozoya: "Fue así que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi Jefe de Escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya".

Pretenden culparlo por ¡donaciones familiares!

Dos inmuebles que la Fiscalía General de la República (FGR) ha investigado como parte de la acusación en contra de Ricardo Anaya, por los presuntos sobornos de la reforma energética, fueron adquiridos desde 1993 y 1995 por la madre y la suegra del panista, por un total de 701 mil 300 pesos.

La FGR busca imputar a Anaya por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, en una carpeta de investigación que inició con una denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien asegura haberle entregado un soborno de 6 millones 800 mil pesos.

En dicha indagatoria, la Fiscalía puso en la mira una casa localizada en el lote A-404 "A", de la Sección Los Arcos, en el fraccionamiento Club Campestre de Querétaro, porque la esposa de Anaya fue registrada como propietaria del inmueble por las mismas fechas del supuesto soborno.

Pero conforme a documentos registrales, Carolina Martínez Franco, esposa de Anaya, recibió este inmueble en donación el 30 de julio de 2014, antes de que ocurriera el supuesto soborno, el cual ha sido fechado por Lozoya en la primera semana de agosto de ese año o, quizá, el día 8 de ese mes.

Y la persona que le concedió la propiedad a Martínez fue su madre Maribel Natalia Franco Suárez, mediante un contrato donación suscrito ante Sergio Zepeda, integrante de la Notaría Pública 16 de Querétaro.

El otro bien es la casa del Lote A-7C del mismo fraccionamiento, el cual fue donado a título gratuito por María Elena Cortés Palacio a su hijo Ricardo Anaya el 18 de marzo de 2005, nueve años antes de los supuestos sobornos de la reforma energética.

Ambas propiedades aparecen en las declaraciones patrimoniales del ex candidato presidencial del PAN.