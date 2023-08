Manipulados, quienes se manifiestan contra libros: AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que quienes se manifiestan contra nuevos libros de texto de la SEP están manipulados y desinformados, luego que indígenas en Chiapas quemaron ejemplares.

Cuestionado en su conferencia mañanera, el Mandatario dijo que los inconformes tienen derecho de expresar sus desacuerdos, pero los llamó a que no se dejen influenciar por conservadores para la "politiquería".

"Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón, quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, están totalmente desinformados y manipulados.

"Y no deberían de prestarse a ser manipulados, por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador, es politiquería", acusó.

Ayer, madres y padres de familia tsotsiles de una primaria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quemaron unos mil libros de texto previstos para el próximo ciclo escolar porque en estos se reconoce la diversidad sexual y el comunismo.

Tras una asamblea, pobladores de la comunidad San Antonio del Monte decidieron que sus hijos usarán los materiales anteriores; enseguida acudieron a las instalaciones educativas para sacar los libros con previo acuerdo de directivos.

Esta mañana, el Presidente atribuyó que opositores a su Gobierno seguirán desinformando sobre el contenido de los libros, pero con eso demuestran que son retrógradas.

"Lo van a seguir haciendo (desinformando) porque, aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente, no les funciona eso y lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas", se lanzó.