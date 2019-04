Mantendrá SCT a polémico capitán en API Manzanillo

Guadalajara, México (04 abril 2019).- Asume API en Manzanillo entre protestasEl Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que mantendrá en su cargo como director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo al cuestionado capitán Héctor Mora Gómez.

En entrevista con REFORMA, el funcionario federal refirió que Mora Gómez es objeto de una campaña mediática que no tiene fundamento.

Aseguró que él directamente solicitó información del historial del capitán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y confirmó que está "limpio".

Agregó que también se entrevistó personalmente con el funcionario portuario y que quedó satisfecho con su versión.

REFORMA publicó el lunes que Mora Gómez creó varias empresas que no ha reportado a la SFP en sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, además de que fue denunciado penalmente por un presunto desvío millonario durante su primera gestión como director de la API, de 2003 a 2006.

Jiménez Espriú afirmó que el capitán ya no es propietario de las empresas y que fue exonerado de la acusación de corrupción.

"Solicité información a la ASF y a la SFP, se me entregó toda la información, el capitán no tiene ningún problema en lo absoluto; hubo, hace algunos años, después de que él fue director de la API Manzanillo, averigüé cómo había estado el asunto; hubo un litigio por unos terrenos en donde no tenía nada que ver, se hizo todo el juicio, salió él perfectamente libre.

"Yo hablé con él en lo personal, me satisfizo absolutamente todo lo que me dijo, y por lo tanto le comenté al señor Presidente (López Obrador) el asunto y me dijo: yo no tengo ningún inconveniente", detalló.

"El Presidente me dijo: 'si usted está seguro que es una gente de primera, yo estoy contento'".

¿El capitán va a permanecer en su cargo?, se le preguntó.

"Sí, absolutamente", replicó.

Jiménez Espriú dijo que designó a Mora Gómez en la API a instancias del Coordinador de Puertos y Marina Mercante, Héctor López, a quien definió como un hombre de toda su confianza.

(López) es un hombre al cual conozco desde hace 50 años, que es seguramente una de las dos personas que mejor conoce de puertos en México, ha participado en la construcción de todos los puertos en México, es un hombre intachable, y le pedí justamente que me propusiera gente que tuviera conocimiento, que fuese honrada, y gente de la cual él se pueda responsabilizar, y entre los candidatos que me propuso fue el capitán Mora", detalló.

El titular de la SCT refirió que tiene por escrito los documentos de la SFP que exoneran a Mora Gómez de las acusaciones en su contra.

"Yo hablo directamente con la Secretaria (Irma Sandoval) pero además lo hago por escrito, y tengo la respuesta escrita, no de él, sino de todos los funcionarios que yo he solicitado y que el Presidente me ha autorizado", señaló.





"Está limpio el historial de todos los que yo he nombrado, si hay algún error, ya rectificaremos, en caso de que lo haya, pero en este caso... Mire, además se vino una campaña durísima, no sólo de medios, sino de personajes de la política que nos empezaron a decir 'quítalo', lo hice con todo cuidado, hablé con él, recibí esta información tanto en lo personal como a través de las instancias a las cuales podemos (acudir); si algunas de las gentes que lo acusan tienen documentos que demuestren lo contrario, pues que me los hagan llegar".

Jiménez Espriú dijo que algunas campañas mediáticas pueden ser difamaciones, y afirmó que él mismo ha sido objeto de señalamientos sin fundamento.

"Hay una campaña en su contra (de Mora Gómez), lamentablemente; alguien me dijo que en los medios había sido acusado de una serie de cuestiones, de omisiones y declaraciones y demás, y le dije 'bueno, sí, yo sé de eso, a mí también me han acusado de una bola de cosas que me consta que no son', entonces no me puedo basar yo más que en las cosas normales.

"Las campañas en contra de todo el mundo, en caso de que el capitán Mora o quien sea, o yo, se le encontrara que lo que ha dicho es falso, actuaríamos, pero, si no, estaríamos sujetos a las difamaciones de cualquiera", sostuvo.