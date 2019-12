Mantendrán pintura de Zapata en Bellas Artes

Ciudad de México.- La polémica pintura de Emiliano Zapata del artista Fabián Cháirez se mantendrá en el Palacio Bellas Artes.

No obstante, tendrá un texto que manifieste el desacuerdo de los familiares del caudillo con la misma, tras un acuerdo entre una fracción de sus descendientes y autoridades de la Secretaría de Cultura (SC) y el INBA.

En el pacto signado ayer, no obstante, no participa Jorge Zapata González, el nieto del héroe revolucionario que públicamente se ha opuesto a la misma y amagó con demandar a Cháirez por su obra La Revolución.

Ayer, con el Palacio cerrado al público por una protesta sindical, las titulares de la SC y el INBA, Alejandra Frausto y Lucina Jiménez, recorrieron la exposición con 11 descendientes del revolucionario.

"Luego de una reunión, siguiendo la indicación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar con la familia, se acordó mantener la pieza La Revolución y colocar a su lado una cédula informativa con la posición de la familia Zapata, donde quedará de manifiesto su desacuerdo con esta interpretación", informó la SC en un comunicado.

La pintura Cháirez muestra al revolucionario con sombrero rosa y tacones, montando a un corcel con el miembro erecto.

La reunión produjo también una condena y un deslinde de todas las partes de los hechos de violencia ocurridos el 10 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes, cuando organizaciones campesinas adscritas al Frente Auténtico del Campo golpearon a activistas de la comunidad LGBT+.