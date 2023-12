Mantiene Segob reportes diferentes de desaparecidos

CDMX.- Mientras el Gobierno federal presentó la actualización de desaparecidos, la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sigue activa y arroja otros datos.

La plataforma, de la Secretaría de Gobernación, registraba hasta anoche 113 mil 742 personas desaparecidas y no localizadas.

Dicha cifra contrasta con las 92 mil 332 personas desaparecidas que dio a conocer ayer la Comisión Nacional de Búsqueda, derivada de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

Se trata de dos registros de personas desaparecidas y no localizadas de una misma autoridad.

El Registro Nacional es actualizado en tiempo real con las fichas de personas no localizadas y desaparecidas que suben fiscalías estatales y autoridades federales.

Además, está considerado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Mientras que el censo, derivado de la estrategia de Búsqueda Generalizada, parte de un protocolo homologado en el que participan dependencias del Gobierno federal, entre ellos funcionarios de las secretarías de Seguridad y del Bienestar.

De acuerdo con el Registro Nacional, el 2020 fue el año en el que más personas fueron localizadas con 15 mil 474 registros, principalmente del Estado de México con 2 mil 257 y Jalisco con mil 276 personas.

El miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el País hay un total de 92 mil personas desaparecidas.

Detalló que, de los 110 mil registros reportados hasta el mes de agosto, sólo habían sido localizadas 16 mil 681 personas.

El Mandatario también aceptó que, en el caso de las personas "ubicadas", las autoridades no cuentan con pruebas de vida.

"Estos 17 mil 843 están ubicados, pero no localizados; es decir, se sabe que están vivos, pero no se han visto, no tenemos la prueba de vida.

Que, por cierto, vamos a dedicar ahora, aunque ya se fue en una ocasión a buscarlos a sus casas, se va a regresar a ver si los localizamos", dijo el Mandatario federal ese día en Palacio Nacional.

Durante su participación en la conferencia matutina, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que las autoridades utilizaron registros de los programas sociales, trámites civiles, educativos, fiscales y hasta las vacunas de Covid, para dar por "ubicada" a una persona reportada como desaparecida.