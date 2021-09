Marca Oposición distancia del Ejecutivo

Ciudad de México.- Al emitir sus posicionamientos con motivo de la entrega del Tercer Informe de Gobierno en el Congreso federal, líderes de PRI y PAN marcaron distancia y enfatizaron sus diferencias con el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder nacional del PRI y legislador federal, Alejandro Moreno, manifestó que los legisladores de su partido no reciben órdenes de nadie, no se subordinarán a nadie y no han obedecido a ningún Presidente del pasado ni del presente.

En su posicionamiento con motivo de la entrega del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el priista sostuvo que el actual es un Gobierno a la deriva, extraviado y sin rumbo, con 95 mil homicidios, 12 millones de empleos perdidos, 33 mil mujeres violentadas y más de mil políticos agredidos y 102 asesinatos en el pasado proceso electoral. "Ese es el resultado de este Gobierno".

"Damos cuenta del peor momento en la historia de México, damos cuenta de una conducción errática, de un Gobierno ausente y del frágil equilibrio en el que se encuentra nuestra República. Este es el parte que 52 por ciento de los habitantes le informamos al Gobierno federal, para que se incluya en el informe", dijo.

"No recibimos órdenes a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni presente ni pasado. Que les quede claro, el Legislativo es un poder, no un empleado del poder".

Señaló que México lleva tres años como el epicentro de la violencia, tres años haciendo pedazos el prestigio nacional, tres años aglutinando la mitad de los pobres de América Latina y tres años siendo el primer lugar en pornografía infantil, además de que sigue siendo el País más peligroso para la prensa.

Djio que serán un dique al populismo. "El PRI que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla, aquí estaremos dando el debate siempre", manifestó.

Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, dijo que coindicen con Morena en dejar atrás a los Gobiernos de lujo, de excesos y privilegios y en extenderle la mano a las personas más desprotegidas.

En lo que nunca estará de acuerdo su partido, señaló, es en cualquier acción ejecutiva o legislativa que pretenda vulnerar la división de poderes o minar los contrapesos, porque la división de poderes es lo que hace a México una República y atentar contra ella, es el camino en línea recta hacia el autoritarismo.

Pidió a Morena que escuche a la Oposición y preguntó: "¿Cuándo han cuestionado al Presidente?"

Llamó al partido en el Gobierno y a sus aliados a tener lealtad política, pero no obediencia ciega, porque ello implica reconocer que el Presidente no ha cometido un solo error y una persona que no comete errores no existe.

Dijo que llegan a 65 Legislatura a construir un sistema de salud, "que no perdamos a una persona más porque no hubo medicamentos, a construir un clima de seguridad para todos los mexicanos, pero sobretodo para las mujeres y a construir por la economía de los más afectados por la pandemia.

"No somos un tercio, somos el 46 por ciento, si el oficialismo insiste en la actitud de hacer como que ya no existimos, como que quienes pensamos diferentes ya no existimos, ya no va a haber manera de quedarnos callados, pues acuérdense ustedes", manifestó.

Y les pide Monreal 'quitarse venda de odio'

En la misma sesión de apertura del Congreso y durante los posicionamientos con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, reprochó las críticas de las Oposición y calificó a sus legisladores como soberbios y arrogantes.

"Durante décadas hemos luchado por tener un Presidente austero, sobrio, sensible, hoy lo tenemos, no solo han pasado tres años, sino que hemos plasmado en la Carta Magna los principios que en el 18 llevamos a las urnas y que hoy son letra viva, derecho vigente en nuestro País.

"El bloque Opositor fue responsable de gobernar los últimos 100 años, apenas hace 3 años dominaban las cámaras, los poderes, los estados, los órganos autónomos y la vida pública. ¿Y saben qué nos heredaron? Miseria, saqueo, robadera, nos dejaron un país en ruinas, hechos pedazos, eso es su herencia, eso es lo que recibimos de ustdes. Por eso no puedo sino extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor", manifestó.

Pidió a los legisladores de Oposición quitarse "la venda del odio y del rencor, ser más moderados y sensatos en sus calificaciones".