Marcelo Ebrard: la trayectoria y rebelión en Morena

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial dio un giro luego que Marcelo Ebrard denunciara incidencias, exigiera que se reponga el proceso y se ausentara del anuncio de resultados. Aquí te contamos sobre su trayectoria política, los escándalos que ha enfrentado y lo que ha dicho sobre su futuro.

Quiero ser Presidente de México, sí. Porque mi ambición es que el País alcance al fin su máximo potencial".

Lo que sí nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos ayer, Marcelo Ebrard

TRAYECTORIA

Nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México.

Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se tituló en 1984 con la tesis “Congreso y Democracia en México”

Estudió su especialidad en administración pública en la Ècole Nacionale d’administration en París, Francia

Es padre de cinco hijos y está casado con Rosalinda Bueso.

MENTORES

Inició su carrera política en el PRI y mantuvo cercanía con el fallecido Manuel Camacho Solís, con quien fue Secretario de Gobierno en el entonces Distrito Federal en 1997.

Ebrard fue diputado federal y fundador del Partido Centro Democrático, que lo postuló como candidato a Jefe de Gobierno en 2000, cuando declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Fue Secretario de Seguridad Pública de 2002 a 2004 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador en la CDMX.

Fue Jefe de Gobierno de 2006 a 2012 en el entonces Distrito Federal

Tras formar la corriente Movimiento Progresista, renunció al sol azteca en 2015, año en que buscó contender por una diputación federal por Movimiento Ciudadano, pero el Tribunal federal se lo impidió

En diciembre de 2010 fue galardonado como el Mejor Alcalde del Mundo por la Fundación City Majors por sus iniciativas pioneras a favor del medio ambiente y los derechos humanos

En 2012 fue nombrado Presidente de la red global de Ciudades Seguras por de programa ONU-Hábitat.

El 1 de diciembre de 2018 asumió el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, al cual renunció en junio pasado para contender por la candidatura presidencial de Morena.

ESCÁNDALOS

Algunos escándalos que lo marcaron: linchamiento de unos policías en Tláhuac en 2004, cuando fue Secretario de Seguridad, y el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

En medio de una polémica investigación sobre la construcción de la Línea 12, vivió autoexilio en Francia por una persecución de la que acusó a Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

LA REBELIÓN

A horas de que se conociera el resultado de la encuesta para definir al candidato presidencial, Ebrard urgió a que ésta se repusiera debido a “incidencias”. También anunció que no acudiría al evento de las 17:00 horas con las otras corcholatas, donde les dirían quién fue el elegido. “Lo que les quiero decir, es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio”, expresó el ex Canciller.s esto, el equipo de Ebrard abandonó el proceso de conteo de votos.

¿QUÉ SIGUE?

Marcelo Ebrard afirmó que en Morena ya no tiene espacio.

-¿Tú dices ‘estaré en la boleta del 24’, sí lo piensas, sí lo ves?, se le preguntó.

“Sí porque tengo que ser leal con la gente que me apoya, en caso contrario te diría voy, me siento en un cargo o varios cargos, me quedo callado”, respondió Ebrard.

-¿Entonces sí estar en la boleta?

“Sí, claro que sí”.

-Entonces a negociar con Dante Delgado, Marcelo.

“Decía Lenin que hay días que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada, este día puede ser uno de los que sí cambian la historia”.

Edición e Información: REFORMA Nacional