'Marcha es en defensa de García Luna y Calderón'

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador consideró que sus adversarios utilizan la marcha en defensa del INE como pretexto para defender al ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y al ex Presidente Felipe Calderón.

"Eso nos debe llenar de orgullo porque hay un verdadero estado de derecho, pero suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente, agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, cómo defienden a Calderón y a García Luna, para eso va ser la manifestación en contra nuestra, no se pronuncien sobre García Luna, si acaso Calderón y con un pronunciamiento ofensivo para las víctimas, una falta de respeto a las víctimas: la hice, ordené que de usara toda la fuerza del estado y lo volvería a hacer, al estilo de Díaz Ordaz, lo volvería a hacer, ¿y los muertos y desaparecidos? Una decisión irresponsable, no había un diagnóstico, un plan, nada, era el uso de la fuerza, fuego", dijo.

En conferencia, el Mandatario señaló que no puede menospreciar al bloque conservador.

"No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan (...) Siempre ha existido el conservadurismo. Es una mezcla entre intereses económicos corruptos y conservadores", declaró.

López Obrador puso en duda que Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos por narcotráfico, hubiera sido juzgado si Ricardo Anaya o José Antonio Meade hubieran ganado la Presidencia.

"Quiero dejar una pregunta, así como ustedes preguntan yo también pregunto, ¿ustedes creen que si hubiese ganado Anaya, o Meade, hubieran juzgado a García luna?", cuestionó.

Este miércoles, el Mandatario federal estimó que los participantes de la marcha del próximo domingo, convocada bajo el lema "mi voto no se toca", van a llenar la plancha del Zócalo porque, dijo, hay muchos "conservadores".

Organizaciones como "Unidos" y "Seguimos en Marcha" convocaron a una nueva concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) denominada "manifestación por la democracia", el 26 de febrero a las 10:30 horas.