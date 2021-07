Marchan al Zócalo por desabasto de oncológicos

Reforma

Ciudad de México.- Vestidos de blanco, con moños y globos amarillos, provenientes de distintas entidades del País y de todas las edades, ciudadanos marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir el abasto de medicamentos para todas las personas que luchan contra el cáncer.

"¡Quimios sí, estadios no!", fue el grito con el que arrancó la marcha denominada "Quimio Sí", convocada por el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer A. C.

Ellos se dirigen al Hemiciclo a Juárez, donde realizarán un mitin en el que enlistarán demandas tales como que se otorguen los suficientes medicamentos y quimioterapias en hospitales y que el Gobierno federal garantice el abasto continuo de medicamentos e insumos para pacientes oncológicos.

Los nombres de Marcelina de 50 años que falleció por cáncer de matriz, de los niños Luis y Arturo, y otros más, se nombran entre en el contingente.

Sensible a la causa, la niña Ana Paola, de 9 años, participa con su familia porque dice que es urgente que nadie padezca por sus medicamentos.

"Los niños como yo necesitan mucha ayuda porque necesitan medicamentos para vivir, porque los medicamentos pues no son tan fáciles de tener. Entonces, hay que apoyar eso para que no solamente los niños, también varias personas con cáncer puedan vivir", dijo.

"Es muy triste por los niños que lo tienen (cáncer) porque sus papás tienen que cuidar de ellos o a veces no tienen dinero", agregó.

Israel Rivas, vocero de la organización convocante, refirió que hoy se cumplen mil días de que en el País no hay suficientes medicamentos contra el cáncer y, pese a diversas movilizaciones, esto no ha podido ser garantizado de forma efectiva.

Esto, refirió, afecta a más de 20 mil niños con cáncer que hay en el País, por lo que más de 67 organizaciones participan hoy en la marcha.

"Esta tragedia humanitaria que ha cobrado la vida de más de mil 600 niñas y niños. El pedimento puntual es quimioterapias y medicamentos, procedimientos a tiempo no hoy sí y mañana no; pasado mañana sí y hoy no", expuso.

"Hoy es necesario que el Gobierno actúe, que demuestre inteligencia y que además muestre un plan estratégico de adquisición, no queremos medicamentos para seis meses y que en seis meses esto vuelva a ocurrir, como ha venido ocurriendo si ustedes tienen memoria. Compran para 6 meses, 7 meses y vuelve a suceder, y vuelve a suceder. Así llevamos más de tres años", agregó.

Criticó que funcionarios como el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y el titular de la Secretaría de Salud hayan denostado los reclamos por los tratamientos.

"Como dijo el Secretario de Salud que le parece exagerado, mejor que nos muestre un plan. Nosotros vamos a seguir luchando porque los medicamentos estén en tiempo y forma", apuntó.