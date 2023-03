María expondrá problemática ambiental en el Capitolio

Washington DC, Estados Unidos.- María Luján Achirica, estudiante del Estado de México, abogará esté Día Internacional de la Mujer ante legisladores en el Capitolio de Estados Unidos por el cuidado del medio ambiente y los océanos.

La joven de 21 años está becada por la Universidad de Hawaii, estado donde es reconocida por su activismo a favor del cuidado del mar.

En entrevista con Grupo REFORMA, contó que en Hawai, por ejemplo, ayudó a impulsar una iniciativa de ley que prohibió hace dos años los plásticos de un solo uso.

"El plástico que no se puede reusar ya es ilegal, y eso lo pasamos por una sesión legislativa y por miembros de la comunidad, y ahora en Hawaii no hay ese tipo de plástico", celebró.

Desde su arribo a Hawaii --hace casi tres años--, Luján Achirica se ha dado a la tarea de involucrar a la comunidad en su agenda.

La estudiante habla a los jóvenes de la importancia de cuidar los océanos y también lanza estos mensajes en redes sociales, además es vicepresidenta de un club en la universidad de la Fundación Surfrider, organización que la eligió y promovió para acudir hoy al Capitolio.

"Ahorita que voy a ir a Washington y voy a ver a gente que nunca he visto, lo primero que quiero hacer es decirles a los legisladores el porqué estoy involucrada en esto, y hacerles saber que el mar es muy importante para mucha gente, y sobre todo decirles que todo depende del mar. Sus decisiones son muy importantes para todas las comunidades estén o no estén cerca del mar", expuso.

"En lo que estoy más metida es en las sesiones legislativas para implementar cambios desde las leyes, cambios que puedan pasar desde Gobierno hasta las comunidades y viceversa".

El sueño de Luján Achirica es cumplir estas metas y no volver a sentir la frustración que vivió hace cinco años cuando visitó el Caribe mexicano y pudo observar la mancha de basura que llegaba hasta la zona de corales.

"Ese día me di cuenta de que el mar, que siempre he amado, tenía fin debido al impacto de los humanos, por esa razón me decidí dedicar a salvar al mar. Para mí es fácil poner este granito de arena porque lo hago por amor, por amor al mar y porque veo que algo que amo está sufriendo diariamente", expuso.

La joven consideró que el tener cercanía con los problemas ecológicos que padece Hawaii le ayudará a tomar experiencia para que al regresar a México pueda proponer iniciativas, campañas y acciones para cuidar litorales nacionales.

"Aquí casi todas las decisiones que se toman alrededor de la idea de sustentabilidad, que es una idea que veo que todavía hace falta en México, y que quiero implementar", dijo.