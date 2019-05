Marido la apuñala 12 veces, sobrevive y pide justicia

Ciudad de México.- “Me jaló hacia él, yo logré zafarme, corrí unos metros , pero él es más rápido, tropecé, me caí del lado izquierdo... me hice 'bolita', sentí puñaladas en mi espalda, alcance a sentir que fueron 4 adelante y 4 atrás; después se paró, se me quedó mirando, me vió cómo estaba yo tirada se agachó y me dio dos navajazos en el cuello, al intentar defenderme también lastimó mi brazo; en total fueron 12 puñaladas”, eso narró Aracely.

Este es el testimonio de Aracely, una mujer originaria de Papalotla, Tlaxcala, quien fue víctima de su esposo; el pasado 6 de mayo le propinó 12 puñaladas, dos de ellas en el cuello.

Aracely pide justicia y que su agresor pague por el daño que le causó, ya que las heridas que le ocasionó le dejaron el brazo derecho inmóvil y apenas está recuperando la voz.

“Ahorita pido justicia para que se ejerza todo el peso de la ley sobre él porque no fue una simple riña, no lo es, quiero aclarar que él intento matarme desde un principio porque a eso iba a mi casa, él me lo dijo que iba a matarme”

La Procuraduría General de Justicia del estado, informó que el esposo de Aracely señalado como el agresor enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa y será hasta en tres meses que se cumpla el plazo para que se cierre la investigación complementaria y pueda definirse su situación jurídica.

“El juez resuelve el vínculo a proceso en contra del hoy imputado, la ley lo considera como homicidio calificado en grado de tentativa, además se solicita como medida cautelar la detención preventiva oficiosa, medida cautelar que fue autorizada por el juez de control”, dijo Roberto Texis, subprocurador de Justicia de Tlaxcala.

Aracely hace un llamado a las autoridades estatales de Tlaxcala para que le brinden apoyo, ya que está a punto de perder el seguro médico y aún necesita algunas cirugías, así como apoyo económico y atención psicológica para ella y sus hijos.