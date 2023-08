Mario Delgado recibió moches por L12, dice Xóchitl

CDMX.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, defendió la legalidad de dos edificios que fueron construidos cuando era Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, puso en tela de juicio "la historia de las gelatinas" que encarna la senadora panista tras asegurar que las empresas de mantenimiento de Xóchitl participaron en la construcción de los inmuebles One Marina Park y Distrito Polanco, entrándole "al moche".

"Los moches los recibió Mario Delgado de la Línea 12 del Metro que se cayó. En ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado, él no dice que los edificios son ilegales, ¿verdad? Son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo (ex Delegado), y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra, pero ninguno de los dos edificios viola el uso de suelo", aclaró en entrevista.

"En cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo. Yo creo que lo que tienen es miedo, sobre todo ahora que nos enteramos que la ex Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) le retenía 2 mil pesos a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, seguramente para su campaña, porque ese dinero no está. Son miles los que se quejan y lo que tratan es de desviar la atención", repuso.

Xóchitl dijo que si Mario observa alguna irregularidad suya, debería denunciarla.

"Pero lo que buscan es una guerra sucia para desacreditarme, aunque la gente sabe que soy empresaria hace 31 años, y mientras mi esposo trabajaba en la empresa, el entonces esposo de Claudia estaba recibiendo dinero en portafolios, el señor (Carlos) Imaz, eso sí es ilegal. Lo que hacía el señor Imaz es ilegal, y lo que hace mi esposo de tener una empresa no es ilegal".

Cuando se le preguntó si denunciaría, Xóchitl aclaró que lo dejaría en manos de los partidos que conforman el Frente Amplio.

"Ya los partidos se encargarán", dijo.

Este lunes, en un video difundido a través de sus redes sociales, Delgado acusó a Gálvez de haberle "entrado al moche", al autorizar permisos de construcción de edificios en cuyo proceso participaron sus empresas High Tech Services y OMEI.

Delgado aseguró que durante su gestión, las empresas de la panista participaron en la construcción de dichos edificios, obteniendo ingresos por 70 millones de pesos, a pesar de que como autoridad, debía excusarse.