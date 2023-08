Mario Delgado vive en 'Fantasyland': Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard aseguró que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, vive en 'Fantasyland', pues no ve todas las irregularidades que han cometido las otras corcholatas en el proceso de selección del candidato presidencial.

El ex Canciller consideró que el dirigente partidista vive en un mundo de fantasía luego de que en Ciudad del Carmen un reportero local le expusiera el acarreo que hubo en un evento de Adán Augusto López y el apoyo que el Gobierno del Estado, encabezado por Layda Sansores, le ha dado a Claudia Sheinbaum.

"Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado porque vive en 'Fantasyland' y no sabe lo que nos estás diciendo", ironizó.

El pasado martes, Delgado aseguró que en el proceso no ha habido irregularidades y que Ebrard no ha presentado pruebas de las acusaciones formuladas.

El ex Canciller indicó que las evidencias que su equipo ha logrado recabar se las entregó al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien es presidente del Consejo Nacional de Morena, pero tal parece que Delgado no tiene comunicación con él.

Sobre el llamado a la unidad que este jueves hizo la ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Ebrard dijo que él no ha puesto en entredicho esa cohesión, pues él no ha violado ninguno de los acuerdos que firmaron ante el partido.

"Claro que todo mundo está de acuerdo con la unidad, pero ese no es el tema. El tema es cuáles son los fundamentos de la unidad. La unidad se construye respetando los acuerdos que se tomaron, la unidad se construye dejando que las personas libremente den su punto de vista.

"La unidad se construye, por ejemplo, otro de los ejemplos que se estableció que firmamos que es que los Gobiernos estatales no participen. Entonces que cumplan lo que firmaron.

"Nosotros no estamos promoviendo que se divida (el movimiento), el que divide es el que viola el acuerdo, no nosotros. Nosotros no hemos violado el acuerdo", sostuvo.