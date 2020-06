Más de 100 organismos autónomos, en riesgo de ser 'borrados' por mandato de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador conociera la existencia del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y expresara sus deseos de desaparecerla, ha dicho que ahora tiene bajo la mira a más de 100 instituciones independientes y autónomas, las cuales podría desaparecer al considerarlas como generadoras de gastos y no de resultados.

En conferencia por su gira en Cuernavaca, reiteró que entre los organismos que resultan costosos está la Conapred y los relacionados a la industria energética.

“Vamos a analizarlos, son cientos, sin duda pasa de 100 organismos independientes, autónomos, estos fueron creados por ley, se requiere reforma incluso constitucional”, dijo el mandatario.

Imagen de la institución que el Presidente dijo desconocer (Foto: conapred.org.mx)

Señaló que analizarán gradualmente a dichas instituciones para ajustarlas a una nueva realidad.

“¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones, ya no vamos a privatizar, no vamos a convertir lo público en privado, esto no tiene razón de ser. La gente votó por un cambio”, externó.

El ejecutivo federal dijo que estas organizaciones fueron creadas en sexenios anteriores para ser utilizadas como pantallas para simular el combate a la corrupción y el racismo mientras continuaban saqueando al país.

Destacó que para la administración resulta costoso mantener los organismos autónomos y sus funcionarios cuando estos no dan resultados palpables.

El mandatario dijo que hay organizaciones que solo generan gastos públicos (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

“Mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos, fueron creando estos organismos, la gente ni siquiera sabe que existen. Mantener estos organismos cuesta mucho y lo que buscamos es que el dinero llegue al pueblo”.

Entre las que se encuentran bajo la mira de López Obrador está la Comisión Reguladora de Energía. Dijo que esta tiene 551 plazas y realiza trabajos que podría realizar la Secretaría de Energía (Sener) o Pemex.

“Este es un organismo, así como este son seis y ya pueden imaginar los gastos que hacen, pues son los que dan los permisos para que Pemex o las empresas puedan perforar pozos, ¿que no puede la Sener atender esto, ahorrarnos todo esto?”, detalló.

Ante esto, el mandatario señaló que es mejor que todos se vayan acostumbrando ya que habrá más casos similares al de Mónica Maccise, quien era titular de la Conapred y tras los escándalos relacionados a la participación de Chumel Torres en un foro sobre racismo y clasismo, presentó su renuncia formal.

AMLO dijo que ya no dará paso a simulaciones (Foto: Cortesía Presidencia)

Aunque este no fue el único caso, ya que también Mara Gómez, titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) y la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell presentaron sus renuncias.

“Y así como esos van a haber otros, para que se vayan acostumbrando”, remató el mandatario.

Dijo que las decisiones de las ahora ex funcionarias fueron honestas, pues si no son afines a las políticas de la Cuarta Transformación, lo mejor es que se vayan.

Señaló que Cristina Laurell tenía sus diferencias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero como Presidente prefirió dar su respaldo y confianza al titular de la dependencia.

Señaló que buscará que ya no haya instituciones que hagan trabajos que otras más grandes pueden hacer (Foto: Presidencia)

“Así como esos van a haber otros cambios, o sea, para que se vayan acostumbrando. A pesar de ser una mujer destacadísima, le doy mayor confianza al secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien es una gente honesta e íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell”, dijo.

Respecto al caso de la Conapred, buscará que la próxima titular sea una mujer indígena que combata la discriminación y el racismo sin ningún tipo de simulación.

En tanto, con la CEAV dijo que es falsa la declaración de Mara Gómez quien dijo que la comisión no tenía presupuesto suficiente ni para pagar el teléfono.

“Ya no hay cabida para simuladores”, dijo el mandatario respecto a las instituciones que durante la última semana fueron puestas en tela de juicio.

