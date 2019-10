Mata y echa en bote de basura a su esposa; su cuñada lo descubre

Ciudad de México.- Con signos de violencia y sin vida fue localizada una mujer dentro de su domicilio ubicado en los barrios altos de Pachuca, Hidalgo; su expareja y padre de sus dos hijos es señalado como el presunto homicida. “Según en las redes sociales sí son esposos, bueno, eran pareja”, dijo una vecina de la víctima.

"Eran vecinos, ahora sí que de pasada: Buenos días, buenas tardes… hasta ahí. No, no sabemos con exactitud cuáles son las causas o el por qué lo haya hecho de esa manera.”, detalló.

Una vez, sí, me acuerdo que fue muy grosera con él; pero, a la chava, que yo me acuerde, nunca la ubico, sí, no la ubico. Al chavo lo ubico de ojo, porque hablar con él, jamás hablé con él, pero cuando me contaron la historia del chavo, dije: ‘pero si el muchacho era tan, tan responsable", mencionó un vecino de la víctima.

Días atrás, la hermana de la víctima recibió mensajes que advertían que la mujer abandonaría su hogar y saldría del estado, situación que causó dudas en sus familiares por lo que procedieron a buscarla; tras no tener noticias de ella, alertaron a las autoridades.

"Al estar dando vialidad a unos policías del municipio de Pachuca, se le acerca una persona del sexo femenino a decirles que va siguiendo a una persona que es la expareja de su hermana, porque pues ya están preocupados que no aparece su hermana y que pues él muestra una actitud completamente indiferente, evasiva, al cuestionarle si ha visto a su hermana, la mamá de sus hijos. Al final, él con actitudes muy negativas la quiere evadir", afirmó Rafael Hernández, secretario de Seguridad Pública de Pachuca.

Elementos de la policía interceptaron al sujeto, quien aseguró que su expareja se encontraba en su domicilio y sin poner resistencia los dirigió hasta su casa.

"Al cuestionarle la policía a este individuo resulta que efectivamente acepta que el celular es de su pareja y que a la persona la tiene resguardada en el mismo domicilio donde vivía con sus hijos ella", señaló el titular de Seguridad Pública de Pachuca.

En el inmueble los elementos de la policía municipal hallaron el cuerpo de la mujer envuelta en una cobija dentro de un bote de plástico.

En el interior del domicilio se encontraba una menor, que junto con el sujeto de 35 años de edad fueron trasladados al área de retención primaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El hecho fue calificado como feminicidio y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo será la instancia que inicie el proceso penal en un caso más de violencia contra la mujer.