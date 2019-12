Matan a 3 policías en Puebla y a mando en Guanajuato

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este jueves, cuatro policías han sido asesinados a balazos en Puebla y Guanajuato.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada en Puebla, cuando tres policías municipales de San Miguel Xoxtla fueron emboscados en la comunidad de San Antonio Mihuacán.

De acuerdo con reportes locales, el jefe de grupo y dos oficiales fueron atacados en las inmediaciones de un basurero por un presunto grupo de ladrones de gas e hidrocarburo, los cuales operan en esta región norte de la entidad.

Al respecto, el Alcalde Ángel Flores Ramos advirtió que este multihomicidio no frenará los patrullajes en colaboración con el Gobierno estatal.

"A los ciudadanos informarles que no bajaremos la guardia en el tema de seguridad, brindaremos todo el apoyo a los familiares y lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos. No bajaremos la guardia en el tema de seguridad, ya que contamos con el apoyo del Gobierno estatal y Federal", se pronunció.

El siguiente asesinato fue en Guanajuato, donde el encargado de despacho del comisariado general de Seguridad Pública de Acámbaro, Jorge Valtierra Herrera, fue atacado.

Sujetos armados balearon a Valtierra Herrera, su escolta y una mujer que pasaba por la Colonia Malayas alrededor de las 7:15 horas, se informó en reportes locales.

Todos los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, pero el líder policíaco falleció debido a que la bala se le incrustó en la cabeza.

"Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, deseando que encuentren pronta resignación y consuelo ante irreparable pérdida", se pronunció el Ayuntamiento de Acámbaro.

Guanajuato lidera los asesinatos de este tipo en 2019 con al menos 67 casos, de acuerdo con información de la organización Causa en Común.