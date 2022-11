Matan a 4 taqueros a tiros en Salamanca

Ciudad de México.- Hombres armados mataron ayer a cuatro taqueros en un puesto de la Colonia Bellavista, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sicarios llegaron a un sitio de comida ubicado en la calle Poza Rica, entre las calles Naranjos y Tierra Blanca, sacaron sus armas y dispararon en contra de los vendedores y posteriormente huyeron, de acuerdo con un reporte del diario AM de León.

La agresión fue reportada al sistema de emergencias 911 por personas presentes en el sitio, por lo que a la zona del ataque acudieron paramédicos de la Cruz Roja, militares y policías municipales.

De acuerdo con los informes, dos de los taqueros murieron en el lugar, mientras que los otros dos fallecieron camino al hospital.

Los trabajadores ejecutados fueron identificados como Ricardo de Jesús González González, Antonio Corona Minguela, Martín Corona Flores y Jesús Torres Estrada.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la empresa Tacos El Casino lamentó el ataque contra las víctimas, mientras familiares y amigos colocaron veladoras y flores en el sitio de la multiejecución.

"Ya no sabemos si podemos continuar después de esta tragedia, porque no nos arrebataron solo empleados, ellos eran familia para nosotros, y sin cada uno de ellos Tacos El Casino no podría ser lo mismo", señaló la empresa.