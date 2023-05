Matan a canadiense en Puerto Escondido

Agencia Reforma

Oaxaca.- Un turista originario de Canadá fue asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido, en la región Costa de Oaxaca, de acuerdo con reportes locales.

La víctima identificada como Victor Masson, de 27 años de edad, fue atacada ayer con un arma de fuego por la espalda cuando se encontraba en la Colonia Arroyo Seco, en el Municipio de San Pedro Mixtepec-Distrito 22.

De acuerdo con reportes preliminares, se informó que el cuerpo se encontró tirado en la Calle Mar del Norte, en la zona cercana a la Terminal de Autobuses, y a menos de dos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

La Fiscalía General del Estado informó que inició la indagatoria por el asesinato de un turista más en las últimas horas en la entidad, pues apenas el fin de semana también murió Benjamín Gamond, originario de Argentina.

Gamond y otros dos turistas argentinos fueron atacados a machetazos el pasado 12 de mayo por un hombre en una playa de la comunidad de Chacahua, un poblado afromexicano en la Costa de la entidad.

Los familiares de Benjamín informaron ayer el deceso en un hospital de la Ciudad de México.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", publicaron en redes sociales.

El fin de semana pasado, el joven argentino, de 23 años y originario de la Provincia de Córdoba, se encontraba con su amigo Santiago, y la novia de éste, Macarena, en un restaurante, cuando Cruz Irving Martínez Flores, de 21, originario de Ometepec, Guerrero, apareció de golpe y los atacó sin mediar palabra.

Santiago y Macarena recibieron lesiones leves, pero Benjamín se llevó la peor parte con heridas profundas en la cabeza.