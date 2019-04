Matan a exsecretario de jefe del EMP

Cd. de México (17 abril 2019).- Sergio Hernández Vega, ex secretario particular del ex Jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda, fue asesinado este miércoles supuestamente durante un robo a su casa.



De acuerdo con la Procuraduría del Estado de México, el cuerpo del hombre de 49 años fue encontrado a las 04:45 horas en su casa del Condado de Sayavedra, en Atizapán, Estado de México.



El occiso, quien vestía una camisa blanca y pantalón oscuro, tenía un pedazo de tela cubriéndole los ojos, un calcetín en la boca y las manos atadas.



"Apreciándosele lesiones en el cuello producidas por arma blanca", indica el informe policial.



Hernández Vega fue uno de los miembros del Estado Mayor que solicitó su retiro anticipado como Teniente Coronel de la Defensa Nacional para dedicarse a actividades privadas luego que esa corporación desapareció.



El reporte señala que el militar vivía en un departamento en la Colonia Progreso, en Atizapán.



La casa de Sayavedra era de descanso y se encontraba ahí desde el lunes. Su esposa informó a la Policía que no estaba su auto, un Vento gris.