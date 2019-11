Matan a más niñas en su entorno familiar

Ciudad de México.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México advirtió que un número mayor de niñas y adolescentes son asesinadas en el entorno familiar en el País.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Leonardo Mier, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, apuntó que aunque de los cuatro niños y adolescentes asesinados al día en México la mayoría de ellos son hombres, la incidencia de niñas que son asesinadas en sus casas es cuatro veces mayor.

"Alrededor de 4 niños son asesinados al día en el País, de estos 8 de cada 10 son varones pero la mayoría de los niños y adolescentes mueren en un entorno comunitario, es decir en la calle, pero la incidencia de niñas que mueren en sus casas es 4 veces mayor que el de los hombres", manifestó en entrevista con REFORMA.

"Es decir matan a más hombres niños y adolescentes, que a niñas, pero la muerte de niñas y adolescentes en el hogar es 4 veces más que el de los niños", añadió.

Advirtió que es muy importante que se visibilice la violencia contra las mujeres y más todavía que se haga conciencia de que la violencia contra las mujeres ocurre desde que son niñas y adolescentes.

El experto de Unicef afirmó que se deben de cambiar las normas basadas en la desigualdad de género para comenzar una transformación en el entorno familiar dirigido hacia la eliminación de la violencia de los niños y las niñas en el hogar.

Destacó que el Gobierno puede contribuir a que se desnaturalice la desigualdad de género y urgió al Estado a trabajar para educar a los padres para que a su vez eduquen a sus hijos de otras formas que no involucren la violencia.

Asimismo, Unicef considera que se debe de mejorar la forma de exigir justicia para los casos de niñas y adolescentes violentadas.

"México tiene muchos problemas todavía para denunciar los casos no solo porque hay mucha resistencia dentro de los integrantes de la familia, sino porque al momento de denunciar no se garantizan medidas para que esté segura la mujer o la niña", aseveró Mier.

Aunque reconoció que hay avances desde el Gobierno para la eliminación de la violencia contra las mujeres, dijo que se debe tener una política explícita y que es necesario articular mejor las acciones desde distintos frentes.

"Tiene que ser multicausal, multisectorial, atenderse desde el punto de vista de las policías, pero también el sector educativo para detectar los casos de violencia y canalizarlos, lo mismo que el sector salud", mencionó.