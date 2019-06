Matan a persona y roban urnas en Puebla

Una persona muerta y otra lesionada fue el saldo de un ataque armado para robar urnas electorales de una escuela primaria en el Municipio de Ahuazotepec, Puebla, reportaron autoridades locales.



En el Consejo Local del Instituto a Nacional Electoral (INE), el presidente del organismo, Joaquín Rubio, informó que un hombre perdió la vida después de que recibió los impactos de arma de fuego.



"Sí hay una persona fallecida y una lesionada, pero no tengo más información completa", expuso el funcionario.



De acuerdo con reportes oficiales, en aquella localidad, un grupo de sujetos armados arribó a la primaria Francisco Márquez, los hombres tomaron las urnas de las elecciones de Gobernador y Alcalde, y dispararon.



Del sitio sustrajeron cuatro urnas con los votos emitidos durante la jornada, mientras que por la ráfaga cayeron dos personas, una de ellas murió.



Rubio afirmó que personal del INE y los funcionarios de casilla se resguardaron ante el ataque, y reiteró que no posee más información acerca de la identidad de la persona que falleció y de quién quedó lesionada.



El presidente del Consejo Local del INE reprobó los hechos de violencia en el Municipio serrano.



Ahuazotepec se localiza en la Sierra Norte de Puebla, en la zona de sustracción ilegal de combustible por parte de grupos de huachicoleros.



Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía General del Estado, así como de la Policía Federal y de la Gendarmería.



Las autoridades locales realizan investigaciones para determinar el paradero de los delincuentes y el rol de la persona que murió en el sitio, aunque el INE aclaró que no era ni funcionario de casilla ni representante de partido.