Matan con saña a 'niño de las gelatinas' en BC

Reforma

Kevin Yael González García, un menor de 14 años que ayudaba a sus padres vendiendo gelatinas, fue asesinado con saña cerca de un canal artificial en Tijuana, Baja California.

Esta es su historia.

DESAPARECE KEVIN

Una hora pasó entre la desaparición de Kevin el 2 de septiembre y el momento en el que sus padres reportaron su ausencia.

2 DE SEPTIEMBRE ENCUENTRAN CADÁVERES

En las alcantarillas de un canal de concreto en Tijuana se hallaron tres cadáveres y otros restos humanos en avanzado estado de descomposición.

6 DE SEPTIEMBRE IDENTIFICAN AL MENOR

Los exámenes forenses revelaron que uno de los cuerpos pertenecía a Kevin, quien fue golpeado hasta morir.

12 DE SEPTIEMBRE EL ATAQUE A KEVIN

La lucha de sus familiares por hallarlo. Kevin acompañó a su padre al trabajo el pasado 2 de septiembre, luego regresó a casa por un puente peatonal que conecta el centro escolar Agua Caliente, con la Colonia Mineral de Santa Fe, justo debajo de esa zona hay una canalización de concreto. El Fiscal Ricardo Carpio Sánchez confirmó que la desaparición ocurrió durante una comunicación mediante videollamada entre Kevin y un amigo. Tenemos algunas hipótesis, algunas apuntan a que se debió a una situación accidental, debido a que alguien pudo estar pensando que lo estaban grabando y esa otra persona estaba cometiendo un homicidio, quizá". Carpio Sánchez El amigo del menor narró lo sucedido, sin embargo, las autoridades no han hecho pública la versión.

EL HALLAZGO

Recientemente había terminado la secundaria. El cuerpo fue localizado el 6 de septiembre por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Todos Somos Erick” en la alcantarilla 16 de la canalización del Río Tijuana, cerca del lugar donde desapareció el menor. A decir del colectivo, las autoridades no ayudaron a la familia de Kevin y fue la sociedad organizada la que encontró no solo el cuerpo del menor, sino los cadáveres de otras dos personas y más restos humanos. Ficha de búsqueda de Kevin. ¡Fundación Todos Somos Erick Carrillo acompaña a la familia en tan lamentable pérdida, y a su vez exigimos justicia y pronta respuesta!! A la Gobernadora Marina del Pilar Ávila y a la Alcaldesa Montserrat Caballero, les invitamos a que si no pueden resolver este caso renuncien a su cargo". Colectivo de búsqueda

ASÍ MURIÓ

Alcantarillas del canal. Al momento de la localización, se desconocía que el cuerpo pertenecía al adolescente, pues a cuatro días de su desaparición y posterior muerte, las condiciones climáticas de calor aceleraron la descomposición del cadáver, identificado el 12 de septiembre. Primero ingresó como un cuerpo no identificado, debido al avanzado estado de putrefacción, en cuestiones médico-legales esto dificulta la identificación”. Director del Servicio Médico Forense, César González Vaca Los exámenes forenses indicaron que el niño fue golpeado tan fuerte en el abdomen que el o los agresores le rompieron costillas y éstas, a su vez, perforaron los pulmones. Además tenía órganos vitales lesionados, como el hígado y páncreas. La causa directa de muerte fue un traumatismo cerrado de tórax y abdomen, es decir, golpes, los cuales internamente produjeron lesiones tanto en pulmones, que tenían laceración como en el abdomen, en hígado y otros órganos vitales”. González Vaca El cuerpo de Kevin fue entregado este martes a la familia.

EXIGE GOBERNADORA RESOLVER CASO

La Gobernadora Marina Ávila exigió a la Fiscalía resolver el caso del menor asesinado. La Fiscalía llevar a las últimas consecuencias de este crimen atroz, esa gente no se tentó el corazón y tiene que estar en la cárcel, le exigimos de manera muy respetuosa a la Fiscalía para que llegue a las últimas consecuencias, sabemos que tiene la capacidad para resolverlo, estamos con ellos, no habrá impunidad". Gobernadora de BC