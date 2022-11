Matan presuntos huachicoleros a dos policías de Puebla

/ Imagen ilustrativa /Tomada de internet

Puebla.- Dos policías locales fueron abatidos durante un enfrentamiento a balazos contra presuntos ladrones de combustible o huachicoleros en la Junta Auxiliar de El Paredón, en el Municipio de Chignahuapan, Puebla.

Pobladores de esta Junta refirieron que la tarde de ayer escucharon diversas detonaciones de arma y que se retuvo a elementos de seguridad.

Este sábado, el Alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, en una conferencia de prensa detalló que este hecho ocurrió a las 16:00 horas.

"El día de ayer, aproximadamente a las cuatro de la tarde, se recibió un reporte del 911 sobre un vehículo robado, en donde se reportaba el incidente en la zona de Junta Auxiliar de El Paredón en los límites con el Estado de Hidalgo, aproximadamente a una hora de la cabecera municipal", expuso.

"En el operativo conjunto con elementos estatales y municipales que integraban 10 elementos y 3 unidades, fueron agredidos por un grupo de delincuentes en una zona de difícil acceso donde lamentablemente perdieron la vida dos elementos de la Policía Municipal, Juan Carlos Pérez Fernández y Claudia Herrera Sosa", agregó.

Precisó que ambos elementos estaban adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Chignahuapan y que dos policías más resultaron heridos.

Indicó que el reporte médico de los segundos, refiere que se encuentran actualmente fuera de peligro.

Rivera Nava mencionó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, mantuvo comunicación con el Gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE), quiénes brindaron apoyo ante la emergencia.

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías de otros municipios, dijo, ingresaron a esta zona de difícil acceso para coadyuvar a sus pares.

"Agradezco a policías municipales de los municipios vecinos, al Ejército que apoyaron para poder entrar a la zona de este lamentable hecho", expuso.

Por el momento, añadió el Presidente Municipal, no hay detenidos.

Acotó que no daría mayor detalle de los agresores para no viciar la investigación, no obstante, fuentes confirman que en esta unidad particular que siguieron los policías de Chignahuapan, trasladaba combustible robado.

Asimismo, aseveró que colaborará con la Fiscalía General del Estado para la investigación de estos miembros de un grupo que iban "fuertemente armados".