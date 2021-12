MC divide voto opositor, está del lado de Morena: Alito

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

Ciudad de México— El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a Movimiento Ciudadano de ser esquirol de Morena, luego de que dicho partido rechazó la posibilidad de sumarse a la alianza opositora.

Moreno afirmó que MC ha pulverizado el voto de oposición, que en la pasada elección habría obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados de haber competido en alianza.

El líder priista puso como ejemplo que en la elección de junio pasado, Morena y sus aliados obtuvieron el 48 por ciento de los votos, en tanto que la oposición en su conjunto obtuvo el 52 por ciento.

"Movimiento Ciudadano no está del lado de México, no quiere el cambio, porque al final del camino, se hubiera sumado a la coalición en 2021. Hoy lo único que hace es dispersar el voto, tratar de dividir el voto en las elecciones", afirmó.

El líder tricolor, quien también ha criticado que Luis Donaldo Colosio Riojas sea mencionado como posible candidato presidencial de MC, dijo que dicho partido -que fue sólo en la pasada elección- perdió el registro en seis estados y en 24 no obtuvo ni el 7 por ciento de los votos.

Recordó que de acuerdo con lo dicho por su dirigencia, Movimiento Ciudadano tampoco se sumará a la alianza opositora en 2022.

Para el líder priista, con ello el partido naranja le hace el juego a Morena.

"Lo he dicho: le están haciendo al esquirol de Morena, esa es la realidad, al pretender dividir el voto opositor, porque es claro y abierto, no lo he dicho yo, lo han dicho ellos, que en 2022 no van con la coalición, entonces lo único que hacen es estar al servicio de Morena, porque pretender dividir el voto opositor", reiteró.