MC no aparecerá en boleta electoral de Edomex ni Coahuila

CDMX.- Movimiento Ciudadano (MC) decidió no postular candidatos a Gobernador para las elecciones de mediados de año en el Estado de México y Coahuila.

El senador Juan Zepeda, quien se perfilaba como candidato natural para contender en el Edomex, explicó en una entrevista telefónica que se tomó esta decisión, la cual será ratificada esta mañana por una asamblea extraordinaria. Esto con el fin de evitar que el movimiento naranja entre "al lodazal" en que se convertirá la elección.

"Al rato se va a reunir la Coordinadora Ciudadana Nacional, ella misma se erigirá en asamblea electoral nacional, y en uno de los puntos que se va a tratar vienen las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y, a partir de valoraciones políticas de lo que nos estamos jugando, hemos decidido no postular candidato. No seré candidato y no aparecerá el logo de Movimiento Ciudadano en la boleta", detalló Zepeda.

"Esto tomando en cuenta que el proyecto de Movimiento Ciudadano tiene como objetivo supremo ganar la Presidencia de la República el próximo año ante esta polarización y ante los acuerdos recurrentes entre el PRI y Morena, ante esos acuerdos extraños que luego hay en las Cámaras, que han dado pie a acuñar el término PRIMOR".

Zepeda, que en 2017 contendió como candidato a la Gubernatura por el PRD, previó que de haber participado en la elección la polarización hubiera jugado en contra de MC.

"En medio de tanta polarización, se nos van a venir encima acusándonos de hacerle el juego a uno o a otro, o de beneficiar a uno o a otro proyecto, van a afectar el proyecto nacional de MC.

"Nos van a empezar a deslegitimar y, bueno, pues entonces en esta coyuntura damos un paso lateral. Pásenle, jueguen ustedes, demuestren que hay tiro, que no hay componendas; no queremos entrar al lodazal. Esta decisión la asumo propia, con mucha responsabilidad y entereza y seguiremos construyendo el proyecto de 2024", comentó.

Los delegados que participarán en la asamblea de MC también votarán porque no haya candidato en la elección de Gobernador en Coahuila.