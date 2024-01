Me da mucho gusto, dice AMLO de eventual mañanera de Xóchitl

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la posibilidad de que la candidata del Frente, Xóchitl Gálvez, vaya a realizar conferencias mañaneras para informar a la ciudadanía.

Asimismo, dijo que espera que duren, pues en el pasado panistas que también las realizaron no duraron mucho tiempo.

"Ahora ya me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, no le hace, no crean que los fifís se levantan temprano, pero está bien, es parte de la libertad", dijo en conferencia mañanera.

"Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace como 20 años, cuando fui Jefe de Gobierno salieron también del PAN, que iban a la misma hora a informar, ya hay ese antecedente y estuvieron un mes, dos meses, iban al hotel de la CDMX y chocolate, pan, así como ustedes que los atendemos aquí, bien, pero no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más y está muy bien, porque es informar".

El Mandatario se pronunció por que haya debate, crítica y replica en dichas conferencias.

"Y que haya debates y distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya debate y crítica y réplica, lo celebro eso", apuntó.

Ayer, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez informó que valora la posibilidad de ofrecer mañaneras como las del Presidente.

"Estamos haciendo cosas, creativas e interesantes. Todavía estoy preparando mis ideas. Tranquilos, no coman ansias", acotó la abanderada opositora sobre el proyecto.

"Déjenme anunciarlo como se debe, cuando ya tenga lo que se va a hacer. Estamos dibujando algunas ideas".

La panista también explicó que junto a su equipo de campaña está analizando varios escenarios y que ella tomará la última decisión.

Se presume que el ejercicio de comunicación podría comenzar la próxima semana.