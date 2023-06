Me da tristeza, el PRI era poderosísimo: Monreal

CDMX.- Me da mucha tristeza la involución del PRI, era un partido poderosísimo, manifestó Ricardo Monreal luego que diputados locales y dirigentes en Hidalgo renunciaron al tricolor.

Confirmó que al ex Gobernador Omar Fayad se le ha ofrecido en cargo de representación del País, pero que la adhesión de él y de sus cercanos a Morena aún no es un hecho.

En Tulancingo, Hidalgo, en su primera actividad del día en la entidad, el aspirante de Morena a la candidatura presidencial señaló que no le conviene a México la desaparición de partidos políticos.

"(La renuncia de priistas) es un proceso de involución hacia la extinción, que a mí no me alegra. Me parece que lo que le conviene a una República es su régimen de partidos, no que desaparezcan", dijo.

"Me da mucha tristeza, el PRI era poderosísimo, los intereses, las confrontaciones, los pleitos es lo que los lleva a la involución y desaparición", declaró Monreal en una entrevista.

El ex priista consideró que a Morena no le conviene quedarse como partido único, tras el debilitamiento de otras fuerzas.

"Lo que conviene es que haya un régimen de partidos sólido que nos haga competencia, para hacernos mejores y cumplir con la gente", dijo Monreal.

En otro tema, descartó declinar en el proceso interno para elegir al llamado Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación.

"No hay plan B", aseguró. "Dejar el proceso sería una simulación".

Más tarde, Monreal estará en la capital Pachuca para un encuentro con estudiantes y simpatizantes.